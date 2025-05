Opel wil wat meer aandacht voor de nieuwe Frontera en doet dit.

Door: BV

Opel wil de nieuwe Frontera nog eens extra onder de aandacht brengen. Daarom wordt op 30 mei een stoere versie voorgesteld op XS Carnight Wörthersee - een evenement waar vorm meestal belangrijker is dan functie. En daar is deze Frontera Gravel helemaal op z’n plaats.

Meer stijl voor Opel Frontera

De Gravel krijgt een matzwarte motorkap, oranje accenten, een dakdrager met schijnwerpers en – jawel – een winch aan de voorzijde. Dat lijkt indrukwekkend, maar Opel zwijgt zedig over aanpassingen aan de ophanging, software of aandrijflijn. Geen versterkte bodemplaat, geen aangepaste vering: niets wijst erop dat deze concept-SUV ook maar één centimeter verder geraakt in het terrein dan de gewone Frontera Electric. De showwagen kreeg Borbet CWE-wielen van 16 inch, wat ‘voor lichte off-roadroutes’ moet volstaan.

Binnenin worden met microvezel beklede zetels met oranje stiksels gecombineerd met een zwarte hemelbekleding. Het ziet er allemaal goed uit – dat wel – en het geheel werd samen met tuning- en racespecialisten BlackFish en XS samengesteld. Maar inhoudelijk blijft dit louter een designstudie.

Niet voor in de winkel

Wie de Gravel wil zien schitteren (letterlijk, met al die lampen), moet dit weekend naar de Klagenfurt Messe. Dat er ooit een productieversie van komt, is hoogst onwaarschijnlijk.