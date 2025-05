Nog meer vertraging voor grote Alfa’s

Door: BV

De opvolgers van de Alfa Romeo Stelvio en Giulia laten langer op zich wachten dan aanvankelijk gepland. Waar de nieuwe generatie van de Stelvio eigenlijk al in 2024 voorgesteld had moeten worden, schuift de lancering nu opnieuw op — mede door technische moeilijkheden bij de ontwikkeling van hybride aandrijflijnen.

Van elektrische ambitie naar hybride realiteit

Aanvankelijk wilde Alfa Romeo volledig overschakelen op elektrische modellen. In de loop van 2024 werd die strategie echter bijgesteld: ook versies met plug-in hybride (PHEV) en klassieke verbrandingsmotoren zouden alsnog deel uitmaken van het aanbod. De consument warmt immers onvoldoende op voor auto’s die alleen een stekker hebben; Die beslissing brengt extra ontwikkelingswerk met zich mee, met name op het STLA Large-platform van Stellantis, dat als basis dient voor beide modellen.

Dat platform is al in gebruik voor grotere voertuigen binnen de groep — zoals de elektrische Dodge Charger — maar Alfa Romeo plant lichtere aandrijflijnen, waaronder een viercilinder met plug-inhybride ondersteuning. Die combinatie is nog niet eerder toegepast binnen de groep en vergt daardoor meer ontwikkelingswerk.

Stellantis herziet bredere strategie

CEO Santo Ficili verklaarde aan het Italiaanse Al Volante dat de ontwikkeling nog loopt en dat een definitieve planning momenteel wordt herbekeken. Ook bij de fabriek in Cassino, waar de nieuwe modellen gebouwd zullen worden, is te horen dat de productielijnen weliswaar klaarstaan, maar dat er nog geen preproductiemodellen met verbrandingsmotor zijn gebouwd.

Stellantis heeft intussen bevestigd dat het zijn bredere productstrategie aan het bijsturen is. Onder meer veranderingen de in de automarkt, Europese regelgeving en mogelijke handelsbelemmeringen zorgen ervoor dat aanpassingen en uitstel legio zijn.

De nieuwe Stelvio zou nu pas richting 2026 in productie gaan. De Giulia wordt kort daarop verwacht. Voor details over vermogens, specificaties of een concrete lanceringsdatum is het andermaal te vroeg.