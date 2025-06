Derde autoschip in vlammen door elektrische auto’s, 'Morning Midas' brandt uit op Stille Oceaan

Door: REDACTIE

p

>“Morning Midas” dobbert brandend op de Stille Oceaan. Aan boord: 3.048 voertuigen – waarvan 800 (deels) elektrisch. Het is al het derde autoschip in drie jaar dat vuur vat.

Een autoschip dat vuur vat is zelden goed nieuws. Maar dat het wéér een schip betreft met elektrische auto’s aan boord? Dat begint stilaan een patroon te worden. Begin deze week ging de Morning Midas, een 182 meter lange roro onder Liberiaanse vlag, in brand zo’n 480 kilometer ten zuiden van Alaska. In waardevol ecologisch gebied. Aan boord: net geen 3100 voertuigen, waarvan 70 volledig elektrisch en 681 hybride. De bemanning heeft het schip inmiddels verlaten. Het vaartuig drijft stuurloos op zee.

Opnieuw elektrische voertuigen

Volgens de rederij brak de brand uit in het gedeelte van het schip waar de EV’s gestald stonden. N de Felicity Ace in 2022 en de Fremantle Highway in 2023 is dit de derde keer op korte tijd dat een autoschip met elektrische voertuigen uitbrandt. In geen van de gevallen was het vuur onder controle te krijgen. De Felicity Ace zonk, de Fremantle Highway werd een rokende huls. Wat er met de Morning Midas gebeurt, is nog onduidelijk. Maar de vooruitzichten zijn weinig hoopgevend.

Brandrisico? Grotendeels genegeerd

Officieel weet niemand of de brand is gestart door een elektrische wagen. Maar intussen waarschuwen brandexperten al langer dat de lithium-ionbatterijen van EV’s een veel hoger brandrisico inhouden dan klassieke verbrandingsmotoren. Niet omdat ze vaker spontaan branden, maar omdat ze moeilijker te blussen zijn, sneller escaleren en een hitte ontwikkelen waar conventionele blussystemen – zoals sprinklers of schuim – niet tegenop kunnen.

Toch blijft het opvallend stil. De maritieme sector, die vooral winst per vierkante meter telt, blijft EV’s aan boord hijsen alsof er niets aan de hand is. Intussen is duidelijk dat elektrische auto's een schip fataal kunnen worden - ook als ze niét de oorzaak zijn. Auto’s op conventionele brandstof kunnen vlam vatten, maar de blussysstemen aan boord kunnen die problemen meestal wél de baas.

Griekenland durft wel ‘nee’ zeggen

Niet iedereen kijkt de andere kant op. Het Noorse Havila Kystruten – een passagiersrederij – weigert al sinds 2023 nog elektrische voertuigen te vervoeren. Ze verwijzen naar een rapport van het Deense Instituut voor Brand- en Veiligheidstechnologie, waarin wordt vastgesteld dat de meeste brandbeveiligingssystemen op schepen simpelweg niet zijn ontworpen voor EV-branden. In 2024 voerde Griekenland voor al z'n veerboten beperkingen in nadat een Europees veiligheidsrapport grote risico's blootlegde.

Intussen lijkt het niet langer een kwestie van òf, maar wanneer er nog een schip verloren gaat.