Minder landhuis, meer penthouse: Bentley Bentayga Speed ruilt W12 voor V8 met driftmodus

Door: BV

Zelfs bij Bentley begint het besef stilaan te dagen: in een wereld waar vermogen pas telt als je het laat zien én horen, is fluisterend luxerijden niet meer genoeg. De vernieuwde Bentayga Speed maakt dan ook korte metten met zijn aristocratische W12-verleden. Wat ervoor in de plaats komt? Een gretige V8.

Exit W12

De statige 6.0 W12 verdwijnt. Bentley vervangt hem door een opgewaardeerde 4.0-liter V8 biturbo, goed voor 641 pk en 850 Nm. Dat is 15 pk meer dan de W12 leverde, al moet je het stellen met 50 Nm minder koppel. Niet dat je daar iets van merkt: deze nieuwe Speed is de snelste Bentayga ooit. 0-100 km/u doet hij in 3,6 seconden, de topsnelheid ligt op 310 km/u. Hij heeft toch weer prestatiedrift.

En dat mag je letterlijk nemen: dankzij een grondig herwerkt onderstel, 15% stijvere dempers en een scherpere Sport-modus, krijgt de kolos ineens trekjes van een oversized sportwagen. Tenminste - dat wil Bentley je wijsmaken. Ga je nog een stapje verder met de optionele carbonkeramische remmen, dan activeer je ‘ESC Dynamic’ — een rijstand waarmee Bentley het ineens normaal vindt dat je gaat driften. Juist ja: driften. In een SUV van meer dan 2,5 ton, met diamantstiksel op het dashboard.

De Bentayga is met andere woorden niet langer enkel een auto voor het stille geprivilegieerde leven. Dit is een machine die gezien wil worden — en vooral gehoord. Voor wie de standaard V8 niet luid genoeg is, voorziet Bentley een titanium Akrapovič-uitlaatsysteem met vier brute pijpen.

Eigen looks voor Bentley Bentayga Speed

Visueel blijft het allemaal redelijk herkenbaar. Nieuw zijn onder meer de donker getinte koplampen, doorzichtige achterlichten, licht gewijzigde bumpers en vers velgmateriaal (tot 23 duim). Binnenin is het zoals het hoort: leder, hout, metaal, Bentley. Het past perfect bij zijn nieuwe rol: minder klassiek, meer kick.

Technische gegevens Bentley Bentayga Speed (MY2026):