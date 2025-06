Wist je dat je bij een nieuwe auto je nummerplaat gewoon kan behouden?

Door: REDACTIE

Nieuwe auto gekocht? Dan denk je misschien automatisch dat je ook een gloednieuwe nummerplaat nodig hebt. Toch is dat helemaal niet verplicht. Wat veel automobilisten niet weten: je kan perfect je bestaande kentekenplaat behouden bij de inschrijving van je nieuwe voertuig – op voorwaarde dat het om een voertuig van dezelfde categorie gaat, zoals een personenwagen. Ja, zelfs wanneer de twee niet meteen op elkaar volgen. Het is eenvoudiger én goedkoper.

Leg je nummerplaat gerust even op de plank

Het is niet zo eenvoudig om een nieuwe auto naadloos te laten aansluiten op de aankoop van een nieuwe. Maar voor je nummerplaat hoeft dat in elk geval niet. De wetgever voorziet een termijn van vier maanden waarin je als eigenaar een voertuig (van dezelfde categorie weliswaar) mag inschrijven op je bestaande nummerplaat. In de praktijk betekent dat: je verkoopt je oude auto en als je binnen vier maanden je nieuwe model inschrijft, kan dat onder dezelfde nummerplaat. Je contacteert gewoon je verzekeraar en die regelt het allemaal.

Wie z’n oude nummerplaat bijhoudt, bespaart.

Een nieuwe plaat aanvragen kost 30 euro (plus 4 euro administratie) en daarbovenop komt ook nog minstens 20 euro voor de voorste nummerplaat, verzendkosten (envelop, postzegels, eventueel aangetekende zending) die nodig is om je oude nummerplaat te laten vernietigen.

Geen tijdverlies, want je moet niet naar de post of het hoofdkantoor van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen in Brussel.

Minder transport én geen nieuwe nummerplaat - daar vaart zowaar ook het milieu (een beetje) wel bij.

Volgens de FOD Mobiliteit blijft de mogelijkheid om de nummerplaat onderbenut en laten (te) veel bestuurders uit gewoonte hun nummerplaat schrappen.