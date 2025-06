Nox Mobility wil nachttreinen heruitvinden – en rekent op de mentaliteit van EV-rijders

Door: BV

Elektrische auto’s zorgen voor een bredere hertekening van het mobiliteitslandschap. Dat effect reikt verder dan de autosector zelf. Zo wordt de toegenomen drukte op luchthavens - vooral tijdens korte vakantieperiodes - al in verband gebracht met de toename aan elektrische voertuigen. De hernieuwde belangstelling voor nachttreinen is daar een ander opvallend voorbeeld van.

Alleen privécompartimenten en geen nachtelijke stilstand

Nox Mobility, een nieuw opgerichte speler die vanaf 2027 een netwerk van nachttreinen wil uitbouwen in Europa, ziet een duidelijke opening. Medeoprichter Jules D. (een media-alias van de Fransman Thibault Constant) – bekend van zijn YouTube-kanaal Simply Railway – heeft naar eigen zeggen meer dan vierhonderd nachten op Europese treinen geslapen en wil nu een alternatief bouwen dat comfort en betrouwbaarheid vooropstelt. Daarbij kiest Nox voor uitsluitend privécompartimenten en belooft het een efficiënter systeem zonder complexe koppelingen of nachtelijke stilstanden.

De elektrische auto is niet geschikt voor verplaatsingen over grote afstand

De context waarin dat idee gelanceerd wordt, is interessant. In de afgelopen maanden kwamen nachttreinen opnieuw onder de aandacht, niet toevallig parallel aan de toegenomen kritiek op korteafstandsvluchten. Tegelijk stijgt het aandeel elektrische voertuigen in het wagenpark jaar na jaar. Die twee trends lijken meer met elkaar te maken te hebben dan op het eerste gezicht lijkt.

Wie elektrisch rijdt, denkt bewuster na over afstand en verplaatsing. Plannen en laden zijn een vast onderdeel van het dagelijkse gebruik. Die verschuiving van “zo snel mogelijk” naar “zo efficiënt en duurzaam mogelijk” vertaalt zich ook in andere keuzes. Nachtelijke treinritten over langere afstanden, waarbij je in de ochtend op je bestemming aankomt zonder een hele dag kwijt te zijn, passen goed binnen die mentaliteit.

Nox Mobility speelt daarop in. Het wil routes aanbieden tussen Europese steden die vaak net buiten het comfortabele bereik van een enkele laadsessie vallen, zoals Parijs–Wenen of Amsterdam–Barcelona. Volgens de initiatiefnemers moeten die verbindingen op termijn ook prijstechnisch kunnen wedijveren met vliegtickets, al blijft afwachten of dat lukt zonder overheidssteun of uitzonderlijke schaalvoordelen.

Publiek klaar voor omschakeling?

De vraag is of het publiek daar klaar voor is. In België lijkt de consument langzaam maar zeker te wennen aan het idee dat mobiliteit er anders zal uitzien dan de voorbije decennia. Steeds meer EV-bestuurders combineren nu al de wagen met gedeelde mobiliteit of alternatieve vervoersmiddelen. Een goed functionerend nachttreinaanbod zou in die mix een logische aanvulling kunnen worden.

Het concept van Nox komt dus op een moment waarop een nieuw soort reiziger opstaat: iemand die technologie niet alleen ziet als middel om sneller vooruit te gaan, maar ook om slimmer en bewuster te bewegen. Tenminste, dat is de theorie. Of dat ook genoeg is om van nachttreinen een duurzaam succes te maken, zal de praktijk moeten uitwijzen.