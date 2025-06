Apple iOS 26 belooft de grootste CarPlay-update ooit: dit is wat er verandert

Door: BV

Tijdens WWDC 2025 (Apple’s jaarlijkse Worldwide Developers Conference) stelde Apple de nieuwste versie van zijn mobiele besturingssysteem voor: iOS 26. Zoals gebruikelijk gepresenteerd met veel superlatieven, waaronder termen als ‘revolutionair’ en ‘baanbrekend’. Overdrijvingen, maar er is wel - eindelijk - een vernieuwde versie van. Dat is belangrijker nieuws dan eender welke software-update die een automerk ooit uitrold. Dagelijks maken zo maar eventjes 600 miljoen (!) mensen gebruik van Carplay.

Frisse look

De meest opvallende wijziging is visueel. iOS 26 introduceert het nieuwe “Liquid Glass”-design, dat doorgetrokken wordt naar CarPlay. Dat betekent: transparante lagen, vloeiende animaties en een afwerking die visueel aansluit bij de iPhone- en iPad-interface. Esthetisch oogt het modern en gelikt, met een meer premium uitstraling dan voorheen. In de auto betekent dat een rustiger geheel, met betere afleesbaarheid en minder visuele chaos.

Functionele updates

Functioneel zijn de verbeteringen subtiel maar welkom. Binnenkomende oproepen nemen voortaan niet langer het volledige scherm over, maar verschijnen onderaan als compacte meldingen – handig tijdens het navigeren. Berichtenapps ondersteunen nu ook zogeheten ‘Tapbacks’ (emoji-reacties op berichten) en het vastpinnen van favoriete gesprekken. Bovendien worden widgets en Live Activities geïntroduceerd, die nuttige info zoals kalenderitems of navigatie-updates voortdurend zichtbaar houden.

Draadloze carplay

Voor auto’s die uitgerust zijn met CarPlay Ultra – de versie die ook het instrumentenpaneel aanstuurt – gelden dezelfde updates. De look wordt naadloos doorgetrokken over meerdere schermen, wat zorgt voor een uniformere ervaring. Al blijft het wachten op fabrikanten die deze versie van CarPlay effectief uitrollen in Europa.

"Grootste update ooit"

Hoewel Apple spreekt van “de grootste CarPlay-update ooit”, blijft de basis hetzelfde. Er is nog steeds geen diepere integratie met voertuigfuncties zoals klimaatregeling of ADAS-instellingen, tenzij de constructeur dat zelf voorziet. In dat opzicht blijft CarPlay afhankelijk van de goodwill van autofabrikanten, die terughoudend zijn om Apple volledige controle over het dashboard te geven.

Zoals wel vaker bij Apple is de grootste vernieuwing vooral de verpakking. De technische verbeteringen zijn beperkt en eerder verfijningen dan echte sprongen vooruit. Dat is geen schande – CarPlay is vandaag al een van de beste infotainmentsystemen op de markt, net omdat het intuïtief, betrouwbaar en universeel herkenbaar is. Maar het blijft opvallend hoe Apple al jaren geen écht disruptieve technologie in de automobielsector heeft gepresenteerd.

iOS 26 maakt CarPlay visueel aantrekkelijker en een tikkeltje slimmer. Voor wie dagelijks op het systeem rekent, is dat een welkome update. Maar wie hoopte op diepgaande integratie of radicaal nieuwe functionaliteit, blijft opnieuw wat op zijn honger zitten.