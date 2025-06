Doe het vóór 1 augustus: schrappen van nummerplaat nadien trager, duurder, riskanter

Door: REDACTIE

Vanaf 1 augustus gaat in België een nieuwe procedure in voor het definitief schrappen van nummerplaten. De afhandeling via Bpost verdwijnt en voortaan komt de verantwoordelijkheid helemaal bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) te liggen. In de officiële informatie wordt aanpassing gepresenteerd als administratieve vereenvoudiging. In de praktijk is het voor de gebruiker op elk vlak een stap achteruit.

Hoe je nummerplaat schrappen?

Tot en met 31 juli 2025 volstaat het om je officiële nummerplaat binnen te brengen bij een postkantoor. De medewerker registreert ze daar, en je krijgt onmiddellijk een schrappingsbewijs. De datum van afgifte geldt als officiële schrappingsdatum. De overheid en je verzekeraar worden automatisch ingelicht. De procedure is gratis en je bent er meteen vanaf.

Vanaf 1 augustus 2025 zijn er twee opties:

• Per post: je moet de achterplaat opsturen naar de DIV in Brussel. Dat doe je op eigen kosten, in een voldoende gefrankeerde envelop of pakket. De plaat mag geplooid worden, maar niet doorgesneden.

• Fysiek afgeven: enkel nog mogelijk in Brussel, aan een inzamelbox bij de FOD Mobiliteit of het DIV-loket (nota bene binnen de lage-emissiezone). In de rest van het land zijn er geen afgiftepunten meer.

De datum van schrapping is niet langer de dag waarop jij de plaat bij bpost afgeeft, maar de dag waarop de DIV ze verwerkt. Ook het attest van schrapping wordt pas nadien opgestuurd per post — en ook dat kan verloren gaan.

Hoezo beter?

De overgang van bpost naar DIV betekent voor de consument op meerdere vlakken een duidelijke achteruitgang. Waar schrapping vroeger eenvoudig en laagdrempelig verliep via het lokale postkantoor, vereist de nieuwe procedure meer planning, meer persoonlijke opvolging en een bezoek aan Brussel of een correcte verzending per post. Een onmiddellijke bevestiging is er niet meer — die volgt pas na verwerking door de DIV. Tegelijk neemt het risico op verlies toe: zowel de nummerplaat op weg naar Brussel als het schrappingsattest op de terugweg kunnen zoekraken, zonder enige garantie of tracking bij standaardverzending. Tot slot schuift de overheid de praktische en financiële last — verpakken, frankeren en tijdig versturen — voortaan volledig door naar de burger, terwijl het schrappen zelf gratis blijft. De onderstaande tabel vat deze verschuivingen samen op drie vlakken: gebruiksgemak, veiligheid en kosten.