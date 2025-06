Stokoud maar nog niet afgeschreven: Land Rover Discovery Sport krijgt wéér facelift

Door: BV

Land Rover heeft een update klaar voor de Discovery Sport. Nog maar eens. Wat het model gaat inmiddels al 11 jaar mee. Daarmee is het een echte dinosaurus op de automarkt. Een productcyclus van zeven jaar is de norm. De Britten hopen dat wat nieuwe sierlijsten en wat hippere benamingen kunnen verbergen hoe oud deze auto écht is.

Wie maak je iets wijs?

De Discovery Sport debuteerde in 2014 en werd in 2019 op een grondige update getrakteerd. Maar intussen is het model toch echt rijp voor de pensioenregeling. Toch kiest Land Rover voor een lichte facelift met nieuwe uitrustingsniveaus. De Dynamic SE en Dynamic HSE verdwijnen, en maken plaats voor de Landmark en Metropolitan. Die namen klinken hipper. En dat is dan ook zo’n beetje.

De nieuwe instapversie heeft recht op nieuwe velgen en glanzend zwarte accenten. De Landmark mikt op de buitenmens met logo’s van bergketens in de instaplijsten en projectieverlichting, een panoramisch dak en een 3D-camera voor obstakels. De Metropolitan is dan weer de salonversie van dienst. Die krijgt een zilverkleurige grille, geventileerde 14-voudig verstelbare zetels, een Meridian-audiosysteem en 20-duims velgen.

Accessoirepakketten met namen als “Snow Day” en “Road Trip” proberen het geheel op te leuken. Denk: koelbox in de armsteun, zonneschermen en een dakkoffer. Maar onder die marketinglaag blijft de technische basis nagenoeg onaangeroerd. En ook het interieur kan z’n leeftijd al lang niet meer verbergen.

Motoren en verwachtingen

Voor Europa blijft het bij viercilinders, met keuze tussen diesel en plug-in hybride. In de VS verdwijnt de PHEV uit het gamma. Vierwielaandrijving is nog altijd standaard, wat wel een van de sterktes blijft van deze SUV – voorwielaandrijving is al een tijd de norm in dit segment.

Olifant

De olifant in de kamer is de Defender Sport: de nog niet officieel bevestigde opvolger van deze Discovery Sport. Die verandert daarmee wéér van naam, nadat deze auto destijds de fakkel overnam van de Freelander. Regelmatige naamswijzigingen die gepaard gaan met een telkens nieuwe positionering van het model, zijn indicatief voor een merk op de dool. Van die Defender Sport - een kleiner broertje voor de Defender dat avontuurlijker moet ogen dan deze ‘Disco’ - rijden de prototypes al rond. De hoge leeftijd is dus niet het enige probleem van deze auto - wie koopt er nu een auto die straks helemaal achterhaald blijkt?