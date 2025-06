Mercedes laat je tanken én betalen met je vinger

Door: BV

Betalen aan de pomp zonder kaart, pincode of smartphone? Mercedes-Benz rolt het nu uit in België. Bestuurders van recente modellen kunnen voortaan tanken én meteen afrekenen met hun vingerafdruk, rechtstreeks via het scherm in de auto.

Het systeem heet Fuel & Pay en werkt samen met Mastercard. Rij een aangesloten tankstation binnen, kies de pomp op het scherm, hou je vinger op de sensor en tank. Zodra je klaar bent, verschijnt het bedrag op het scherm en wordt het automatisch van je rekening gehaald. De factuur krijg je per mail.

Het zoveelste snufje waar niemand op zat te wachten of toch handig?

Het klinkt handig, maar voegt het wel zoveel toe als op het eerste zicht lijkt? Een pomp selecteren en je betaalkaart (al dan niet contactloos) scannen deed je al op het scherm van het tankstation. En de auto gooit zichzelf nog altijd niet vol, dus uitstappen moet je toch. Tankkaarten van veel firma's leveren ook digitale facturen af. Maar misschien is het scherm van je eigen auto wat properder....

Er blijven ook veel vragen. Mercedes zegt niet over hoeveel tankstations het gaat. En tot welke data Mercedes toegang krijgt is evenmin duidelijk. De vingerafdruk zelf wordt lokaal opgeslagen, maar heeft het merk ook toegang tot je transactiegegevens? Wordt er meegekeken naar hoeveel je tankt, wanneer en waar? En krijgt Mercedes straks een procentje van elke tankbeurt?