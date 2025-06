Auto55.be rijdt de 1000 Miglia en jij kijkt mee vanop de eerste rij

Door: BV

De 1000 Miglia is geen gewone autorit. Het is een legende. Tussen 1927 en 1957 was het een duizend mijl lange (vandaar de naam) snelheidswedstrijd over open Italiaanse wegen. Van Brescia naar Rome en terug. Tegenwoordig is het geen sprint meer, maar als regelmatigheidsrally voor klassieke auto’s. Het is een rijdend museum — én een jaarlijks hoogtepunt voor autoliefhebbers wereldwijd.

Alleen op uitnodiging

Deelnemen mag alleen op uitnodiging en auto’s die destijds écht deelnamen krijgen voorrang. 1927 en 1957. De deelnemerslijst leest als een exclusieve catalogus: Alfa Romeo, Ferrari, Bugatti, Mercedes-Benz, Porsche… tal van vaak unieke Italiaanse auto’s van koetswerkbouwers als Superleggera of Zagato. En de sfeer is even uniek als het blik: Italiaanse dorpen die uitlopen, bergpassen bij dageraad, toeschouwers op elke straathoek.

Tussen 17 en 21 juni is Auto55.be er live bij. Midden in het peloton waar we exclusief volledige en ongelimiteerde toegang krijgen tot elke kilometer van de race. We doen het in stijl - aan het stuur van een moderne Mercedes SL. Want dat merk heeft er dit jaar wel wat te vieren: de 190 SL blaast zeventig kaarsjes uit. En dat doet ook de overwinning van de legendarische Britse piloot Stirling Moss. De man die voor altijd de snelste is op wat liefhebbers ‘de mooiste race ter wereld’ noemen. In een Mercedes 300 SLR deed de man iets wat vandaag de dag nog altijd onmogelijk lijkt. Maar dat verhaal is voor later… Volg Auto55.be live op Instagram of Facebook met stories, posts en reels.