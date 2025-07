Beslist: monopolie autokeuring verdwijnt - vanaf 2028 mag je garage je auto keuren

Door: BV

De Vlaamse autokeuring staat al jaren synoniem voor wachtrijen, ondoorzichtige regels, klantonvriendelijkheid en arrogantie. Maar daar komt verandering in. Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) kondigt een ingrijpende hervorming aan, die vandaag door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Ze betekent het einde van een decennialang monopolie van de huidige keuringsbedrijven. De belangrijkste aanpassing: vanaf 2028 mag ook je vertrouwde garage je auto keuren. Uiteindelijk zijn er niet minder dan 10 grote aanpassingen (zie overzicht hieronder). Die moeten ervoor zorgen dat er eindelijk een einde komt aan de frustratie van Vlaming met de autokeuring.

Autokeuring bij garage

Elke garage die over de juiste infrastructuur beschikt, kan zich vanaf 2028 laten erkennen als keuringsplaats. De Vlaamse regering hoopt zo de wachttijden drastisch te verkorten en automobilisten meer keuzevrijheid te geven. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) is het hoog tijd om Vlaanderen eindelijk op hetzelfde niveau te brengen als andere Europese landen.

“Waarom zouden we hier strenger en omslachtiger zijn dan nodig? Minder verplichtingen waar het kan, meer service waar het moet,” klinkt het.

Tweedehandskeuring verdwijnt

Nog een opvallende aanpassing is het verdwijnen van de verplichte tweedehandskeuring. Wie een auto verkoopt, hoeft niet meer apart naar de keuring zolang het bestaande bewijs nog geldig is. Die regel is elders in Europa de norm, maar ons land was veel strenger. Ook de identificatiekeuring voor bedrijfsvoertuigen en campers wordt afgeschaft.

De hervorming beperkt bovendien hoe vaak voertuigen naar de keuring moeten. De drempel van 160.000 km, waarna je jaarlijks moest langsgaan, verdwijnt. Voertuigen blijven dus tweejaarlijks gekeurd, ongeacht de kilometerstand.

De prijs mag anders, maar niet duurder

Er komen variabele tarieven per soort keuring, al mogen die niet hoger zijn dan vandaag. Het keuringsbewijs wordt digitaal raadpleegbaar via Mijn Burgerprofiel, en op termijn wordt vooraf betalen mogelijk.

Einde van het profitariaat

Met deze hervorming valt het monopolie van GOCA straks definitief. Volgens critici is dit niets minder dan het einde van een profitariaat dat automobilisten jarenlang in een wurggreep hield.

Vandaag ben je verplicht je auto aan te bieden in een officieel keuringsstation, gerund onder de paraplu van GOCA. Vanaf 1 januari 2028 hoeft dat niet meer. Garages die zich willen laten erkennen als keuringsplaats zullen wel op over de juiste infrastructuur moeten beschikken. Volgens de regering moet dat van de keuring een klantgerichte dienst maken en zullen wachttijden tot het verleden behoren. “Door garages zelf keuringen te laten uitvoeren, maken we het systeem klantgerichter en schrappen we overbodige regels,” zegt De Ridder.