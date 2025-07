Roma wordt Amalfi: Ferrari’s stijlvolle coupé krijgt een upgrade en een nieuwe badge

Door: BV

Ferrari vernieuwt instapmodel Roma. De 2+2 coupé is zo grondig onder handen genomen dat de Italianen vinden dat het nu eigenlijk een compleet nieuw model - met nieuwe naam - is. Maar onderhuids heeft de ingreep meer weg van een sterk doorgedreven facelift.

Na zes jaar vond Ferrari het tijd om de Roma op te frissen. Daarbij hoort een niewue naam: Amalfi. Ferrari verwijst naar de pittoreske kuststrook met zijn steile kliffen en mediterrane flair - synoniem voor la dolce vita. Alle koetswerkpanelen werden aangepast, behalve het glaswerk. Onder de lange motorkap ligt opnieuw de 3,9-liter V8 biturbo, maar die werd “stevig onder handen genomen”. Het vermogen klimt naar 640 pk (+20 pk), terwijl het koppel ongewijzigd blijft op 760 Nm. In de sprintcijfers levert het geen revolutie op: de Amalfi doet 0-100 km/u in 3,3 seconden, exact een tiende sneller dan de Roma.

Meer verschil merk je als je het gaspedaal tegen het schutbord houdt: 0-200 km/u neemt 9 seconden in beslag, wat een winst van zes tienden betekent. De achttraps gerobotiseerde transmissie met dubbele koppeling stuurt het vermogen uitsluitend naar de achteras. Ferrari claimt een betere respons, onder meer dankzij een 1,3 kg lichtere nokkenas, een rekeneenheid uit de 12Cilindri en nieuwe luchtinlaten in de koplampen die de turboladers van frisse lucht voorzien én tegelijk de luchtweerstand beperken.

Herkenbaar silhouette

Qua design is Ferrari opvallend voorzichtig gebleven. Zeker in vergelijking met sommige andere barokke verschijningen uit het gamma. Het doel: de elegante lijnen van de Roma behouden, maar wel een hedendaagse toets toevoegen. De grootste visuele verschillen zitten vooraan, waar de smalle neus en scherpe grille plaatsmaken voor een nieuw front dat duidelijk invloeden van de Purosangue vertoont. Daarmee blijft de familiegelijkenis intact.

Terugkeer van fysieke knoppen

Binnenin is de middenconsole volledig hertekend. Die vormt voortaan één doorlopende brug tussen de twee voorstoelen, in plaats van aparte compartimenten. De console is uit massief aluminium gefreesd en herbergt een centraal infotainmentscherm van 10,25 duim. Daarnaast krijg je een digitaal instrumentarium van 15,6 duim en een passagiersdisplay van 8,8 duim.

Een opvallende ommekeer: Ferrari brengt fysieke bedieningstoetsen op het stuur terug, inclusief de startknop. Blijkbaar was de kritiek van eigenaars luid genoeg om zelfs in Maranello gehoor te vinden.

Prijzen en beschikbaarheid

De levering van de nieuwe Ferrari Amalfi start begin volgend jaar. In Italië begint de prijslijst bij 240.000 euro. Tot de open variant op de markt komt, blijft de Roma Spider gewoon in het gamma naast de gesloten Amalfi.