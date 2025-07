Belgische automarkt in verval: bedrijven trekken zich terug, EV’s winnen terrein

Door: BV

De Belgische automarkt heeft in de eerste zes maanden van 2025 een duidelijke daling doorgemaakt. Volgens cijfers van de mobiliteitsfederaties Febiac en Traxio werden 234.616 nieuwe wagens ingeschreven, wat neerkomt op een daling met -10,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

De leasingmotor sputtert

Opvallend is dat vooral bedrijven hun aankoopritme hebben teruggeschroefd: waar professionele klanten in 2024 nog goed waren voor 61,6% van de nieuwe inschrijvingen, is hun aandeel dit jaar gedaald naar 54,6%. Volgens sommige experten zijn dat de eerste signalen van een nakende crisis in de leasingsector. Particulieren tonen zich relatief veerkrachtiger en waren in de eerste jaarhelft goed voor 45,4% van de nieuwe inschrijvingen, een (relatieve) stijging van 7 procentpunten.

Hoewel de totale markt krimpt, blijven volledig elektrische wagens (BEV) marktaandeel winnen. Bij nieuwe wagens steeg het BEV-aandeel naar 32,8%, een groei van +4,3 procentpunten. Plug-in hybrides (PHEV) daarentegen verloren fors terrein en zakten naar 8,5%, een daling met -6,4 procentpunten.

Particulier blijft sceptisch ten aanzien van EV

De evolutie toont een duidelijke tweedeling: bedrijven elektrificeren volop, ruim 70% van hun nieuwe wagens is geëlektrificeerd, waarvan 52,8% volledig elektrisch. Particulieren blijven vooral kiezen voor benzine (63,8%) en zelfopladende hybrides (18,1%).





Steeds meer Belgen kopen tweedehands

Terwijl de markt voor nieuwe wagens krimpt, groeit de tweedehandsmarkt licht met +0,9% tot 373.810 inschrijvingen. Die markt blijft grotendeels particulier: 90,5% van de transacties gebeurt op naam van privépersonen.

Elektrische tweedehandswagens winnen wel terrein. Hun marktaandeel steeg naar 3,9% (vorig jaar: 2,7%). Ook hier spelen bedrijven een opvallende rol: de helft van de occasie-BEV’s wordt door bedrijven ingeschreven. De stijging is stevig: in totaal werden in het eerste semester 14.533 tweedehands BEV’s ingeschreven, een groei van +43,5% tegenover dezelfde periode in 2024.

2025 toont zich als een jaar waarin de automarkt krimpt, terwijl de elektrificatie zich verder doorzet. Daarin spelen bedrijven een cruciale rol, zelfs op de occasiemarkt. Zonder fiscale voordelen wil slechts een kleine minderheid van de autokopers van een stekkerauto weten.