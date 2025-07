Nieuwe CLA Shooting Brake: elegantie, ruimte en harde feiten

Door: BV

Mercedes presenteert de CLA Shooting Brake in een volledig elektrische uitvoering. Het model combineert zijn herkenbare, aflopende daklijn met een grote batterij van 85 kWh en belooft tot 761 kilometer rijbereik (WLTP). Op papier is hij alvast indrukwekkend.

Luxe is digitaal

Qua design houdt Mercedes vast aan de stijltaal die we ook bij de CLA Coupé zien: een lage neus met verlichte sterrengrille, een panoramisch dak en een brede ledstrip achteraan. De Shooting Brake oogt sportief, al kun je je afvragen of de achterzijde niet wat inwisselbaar geworden is. Binnenin domineert technologie. Optioneel vult de MBUX Superscreen de hele breedte van het dashboard, met een apart scherm voor de passagier waarop films en games draaien. De (dure) optie moet de aandacht afleiden van een boordplank die helemaal uit glanzend plastic is gemaakt.

Het interieur biedt een ruime keuze aan bekledingen en afwerkingen. Toch voelt het, zeker onder de zichtlijnen, soms minder premium dan je in deze prijsklasse verwacht. Het nieuwe panoramische dak met sterrenhemelverlichting is een geslaagd showelement. Het voegt een extra showelement toe. Een conventioneel glazen dak (zonder verlichting) is straks trouwens standaard, net als in de CLA Coupé. Dat moest om voldoende hoofdruimte te creëeren tussen de batterij onder de vloer en de relatief lage daklijn. Een conventioneel dak zou 1,5cm dikker zijn volgens ingenieurs.

Met grote frunk

Praktisch doet de CLA Shooting Brake het naar behoren. De kofferruimte is met 455 liter gemiddeld voor het segment en groeit tot 1.290 liter met de achterbank plat. Een extra frunk van 101 liter is handig voor kabels. Achterin is de hoofdruimte iets toegenomen (+7 mm), al blijft het geen ruimtewonder. De eerste kennismaking onthulde ook dat passagiers achteraan - zoals bij veel elektrische auto’s - in een stuikhouding (met de knieën hoog) worden gedwongen. Een gevolg van een hogere vloer en aerodynamisch profiel.

Twee versies

Er zijn twee versies bij de lancering. De CLA 250+ heeft achterwielaandrijving en 200 kW (272 pk), goed voor een sprint naar 100 km/h in 6,8 seconden. De CLA 350 4MATIC voegt een extra motor toe op de vooras, waardoor het vermogen stijgt naar 260 kW en de acceleratietijd zakt tot 5 seconden. Beide gebruiken een nieuwe tweestaps-versnellingsbak, die bij hogere snelheden efficiëntie moet garanderen.

Laden gebeurt snel: 320 kW DC-snelladen zorgt er in theorie voor dat je in 10 minuten tot 310 kilometer extra bereik hebt. Wie thuis wil laden, heeft aan 22 kW AC voldoende, al vereist dat een driefasige aansluiting die niet overal standaard is.

Uitrusting

Standaard is de CLA rijk uitgerust met ledkoplampen, adaptieve cruise control, verwarmde zetels en een uitgebreide navigatie op basis van Google Maps. Voor het volle technologische pakket met Superscreen, head-updisplay en sfeerverlichting tikt de prijs straks wel stevig door.

Met de elektrische CLA Shooting Brake mikt Mercedes op klanten die design, digitale snufjes en een groot rijbereik combineren met een relatief compact formaat. Klanten zullen vooral uit de leasingsector komen. Je moet wel nog even geduld hebben. De marktintroductie staat gepland voor maart 2026. Het prijskaartje is nog onbekend, maar reken op iets ten zuiden van 50.000 euro.