Mercedes plooit: A-Klasse blijft langer

Door: BV

Mercedes kondigde met grote trom aan dat de A-Klasse in 2026 zou verdwijnen. Het einde van de instap-Mercedes ‘met gewone motor’ want een rechtstreekse opvolger komt er niet meer. Nu blijft de productie toch tot minstens 2028 lopen. Er is nog voldoende vraag. Maar ook: het is de zoveelste draai van een automerk dat zich vergaloppeerde op het pad naar elektrificatie.

Een oude auto

De huidige generatie A-Klasse (W177) werd gelanceerd in 2018 en kreeg in 2022 een facelift. Eind dit jaar heeft het model er met andere woorden z’n normale productierun van zeven jaar opzitten. Nu blijft de auto nog tot minstens 2028 in productie. Hij zal dan tien jaar oud zijn - een zeldzaamheid in het segment van de compacte premiumwagens. We schrijven ‘minstens’ omdat een definitieve einddatum nu niet meer wordt uitgesproken.

Zoals gezegd, een volledig nieuwe generatie komt er niet meer. Die rol wordt opgenomen door de nieuwe CLA. Die wordt gebouwd op het MMA-platform (Modular Mercedes Architecture) en wordt momenteel reeds als elektrische versie verkocht. Straks komen daar ook nog hybrides bij. Opmerking in de marge: de elektrische variant doet het zonder ‘EQ’-toevoeging. Ook dat is een pijnlijke erkenning dat de elektrificatie niet loopt zoals het hoort.

Verhuis naar Hongarije

Om ruimte vrij te maken voor dat nieuwe aanbod, verhuist de productie van de A-Klasse in 2026 van Rastatt (Duitsland) naar de Hongaarse fabriek in Kecskemét. Daar blijft de assemblage nog zeker twee jaar doorlopen. Zo kan Rastatt zich volledig richten op de volgende generatie compacte modellen, waaronder dus de CLA en in de toekomst ook vernieuwde GLA en GLB. Die zullen van hetzelfde platform gebruik maken.

Europese voorkeur voor klassieke vormen

De beslissing lijkt grotendeels gebaseerd op Europese marktvoorkeuren. In de eerste vijf maanden van dit jaar verkocht Mercedes op ons Oude Continent nog steeds 27.772 exemplaren van de A-Klasse. Dat is weliswaar 15 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar, maar nog steeds voldoende om het model rendabel te houden. De B-Klasse daarentegen — de compacte minivan — verkocht amper 5.997 eenheden. Dat model wordt volgend jaar wél definitief geschrapt.

Modellen met hogere winstmarge krijgen prioriteit

Mercedes vindt dat het te veel compacte modellen heeft. Het gamma wordt ingekrompen van zeven naar vier modellen. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan de auto’s met hogere marges, meer technologie en een opvallender design. Het MMA-platform vormt daarvan de ruggengraat. In de pijplijn zit maar één uitzondering: de baby G-Klasse. Die krijgt een eigen platform om zijn offroadkarakter te behouden.