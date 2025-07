Miljardenverlies voor Stellantis, en het ergste moet nog komen

Door: BV

Stellantis, het moederbedrijf boven onder meer Peugeot, Opel, Fiat, Jeep en Alfa Romeo, beleeft een rampzalige eerste jaarhelft. Het concern sloot de eerste zes maanden van 2025 af met een nettoverlies van 2,3 miljard euro. Dat is een pijnlijke ommekeer vergeleken met de 5,6 miljard euro winst die het in dezelfde periode vorig jaar boekte.

Trump-tarieven hakken erin

De dramatische cijfers zijn deels te wijten aan een recente beslissing van de Amerikaanse regering. Nieuwe invoerheffingen, opnieuw ingevoerd door president Donald Trump, zullen Stellantis naar verwachting tot 1,5 miljard euro kosten dit jaar. Een groot deel van die financiële klap – zo’n 1,2 miljard euro – wordt in de tweede jaarhelft verwacht. De hogere kosten voor ingevoerde onderdelen treffen het bedrijf midscheeps.

De communicatie van Stellantis over de slechte resultaten zegt dan weer weinig over aanhoudende problemen met terugroepacties (AdBlue-systemen, motoren met slechte distributiriemen en -kettingen of levensgevaarlijke airbags). Er wordt evenmin gesproken over de verwatering van het aanbod: meer en meer producten, maar met steeds minder onderscheid.

Nieuw bestuur, oude zorgen

De slechte cijfers vallen samen met een wissel aan de top: Antonio Filosa nam recent de fakkel over als CEO. Hij windt er geen doekjes om: “Het eerste semester zat ver onder de verwachtingen. We hebben nog enorm veel werk voor de boeg.” Volgens Filosa zijn er gaten gevallen in het aanbod van Stellantis in belangrijke marktsegmenten, en daar wil hij snel verandering in brengen.

Toch licht aan de horizon?

Toch blijft de nieuwe topman hoopvol: “We gaan de fouten aanpakken door te bouwen op wat er goed gaat bij Stellantis.” Hij verwijst onder meer naar het personeel, de energie in het bedrijf en de reeks nieuwe producten die op stapel staan.

In totaal wil Stellantis dit jaar tien nieuwe modellen lanceren. In de tweede helft volgen onder andere vernieuwde versies van de Jeep Compass, Citroën C5 Aircross en de DS No.8. Alle drie zijn gebaseerd op het STLA Medium-platform en maken deel uit van een bredere strategie om het verloren marktaandeel terug te winnen.

Filosa voorspelt voor de tweede helft van 2025 dan ook betere cijfers: een stijging in de omzet, een lage enkelcijferige winstmarge op bedrijfsniveau en een verbeterde cashflow uit industriële activiteiten.