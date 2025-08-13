Nog meer reisstress: digitale vignettensystemen haperen, maar boete is voor gebruiker

Door: BV

Vakantiegangers die deze zomer door Europa trekken, moeten niet alleen op hun route letten, maar ook op falende digitale tolplatforms. Bulgaarse, Hongaarse en Sloveense vignettensystemen lagen afgelopen week meermaals plat, waardoor tienduizenden automobilisten nu riskeren een boete tot 150 euro per dag te moeten betalen. Ja, ook als de aanschaf onmogelijk was. De overheden schuiven de verantwoordelijkheid door naar de automobilist.

Tijdens de zomer trekken miljoenen Europeanen met de auto op vakantie. Maar zo’n reis wordt hoe langer hoe meer een mijnenveld. Lage- emissiezones, lokale verkeersbeperkingen, schimmige regels die automatisch gecontroleerd worden en tolwegen zonder tolpoorten… het wordt allemaal ingewikkelder. En daar mag nu nòg een hindernis aan toegevoegd worden. Digitale tolsystemen of geautomatiseerde verkooppunten voor vignetten haperden de afgelopen tijd al regelmatig. Resultaat: veel toeristen konden helemaal geen vignet kopen, maar automatische camera’s blijven vrolijk boetes uitschrijven. Dankzij uitwisselregelgeving vallen die ook steeds vaker bij de automobilist in de brievenbus. Hoe je kan protesteren, is dan weer erg onduidelijk.

Bulgaarse en Hongaarse chaos

Afgelopen dinsdag en donderdag lag het Bulgaarse e-vignetsysteem urenlang volledig stil. Woensdag ging Slovenië twee uur offline, en donderdag sloot Hongarije zelfs het hele registratieplatform af – ook bij tankstations kon je niets kopen. In Zwitserland was het e-vignetplatform vorige donderdagavond twee uur niet bereikbaar, al was dat dan “gepland onderhoud”. Midden in de vakantieperiode.

De oorzaak zijn overbelaste servers en betaalsystemen. Dat zegt Freek Jurg van Wegenvignetten.nl. Massaal lastminute kopen leidt tot digitale files, maar dat is geen excuus dat overal telt. Slovenië en Zwitserland zijn volgens de verkoopswebsite nog een beetje inschikkelijk: handhaving wordt tijdelijk opgeschort en men adviseert fysiek te kopen. Hongarije daarentegen beboet gewoon door, ook al is aanschaf feitelijk onmogelijk.

De rekening is voor de gebruiker

Het is niet voor het eerst dat digitale infrastructuur in piekperiodes faalt, maar structurele oplossingen blijven uit. De rekening is voor de gebruiker.

Jurg raadt aan om dagen voor vertrek het vignet te kopen en aankoopbewijzen goed te bewaren. “Storingen zijn zelden vooraf zichtbaar voor de consument, maar kunnen grote gevolgen hebben,” zegt hij. Wie toch een boete krijgt, kan die met aankoop- en storingsbewijzen soms aanvechten – maar succes is zeker niet gegarandeerd.