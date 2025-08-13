Volkswagen SUV van 50.000 euro nu standaard met Chinese budgetbanden

Door: BV

Volkswagen rust zijn nieuwe Tiguan, een populaire SUV, voortaan uit met Chinese Linglong-banden (in ten minste één bandenmaat). De banden worden geleverd als onderdeel van de originele uitrusting op Tiguans die in het Duitse Wolfsburg gebouwd worden. Op de keuze komt veel kritiek. Je kan de Tiguan immers verre van goedkoop noemen. De basisversie kost al bijna 40.000 euro.

De band is 'oké'

De Linglong-banden zijn in Europa getest. In de zomerbandentest 2024 van de Duitse mobiliteitsorganisatie ADAC - vergelijkbaar met VAB in ons land - scoorden ze 3,3 op 5. Een ‘voldoende’. Vooral dankzij adequate prestaties bij remmen op nat wegdek. In de AutoBild zomerbandentest dit jaar eindigde dezelfde band op de elfde plaats.

Linglong benadrukt dat het om banden gaat met een hogere kwaliteit. Daarom bracht het ook een ‘+’ markering aan op de band. Dat teken heeft overigens geen enkele reële waarde - het is louter marketing. Op Duitse klantenforums wordt de keuze fel bekritiseerd. “Een Chinese band voor een auto van bijna 50.000 euro”, klinkt het gemor. Voor de kritiek is een basis. Budget is ongetwijfeld de belangrijkste reden waarom Volkswagen met Linglong in zee gaat. In het conventionele retailercircuit - zeg maar bij een bandencentrale - kost een Linglong meestal ruim de helft minder dan een premiumband van een gekend merk.