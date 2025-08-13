De vrije val van Ford in Europa

Door: BV

In 2005 verkocht Ford nog ruim 1,26 miljoen auto’s in Europa. Het merk was een vaste waarde in het straatbeeld, met modellen die als vanzelfsprekend bovenaan de verkooplijsten stonden. De Fiesta, Focus, Mondeo – stuk voor stuk auto’s die het merk een stevige plek in het Europese autolandschap gaven. Negentien jaar later is daar bitter weinig van over. In 2024 zakte de verkoop naar amper 426.000 exemplaren, een daling van meer dan twee derde. Het marktaandeel kromp in dezelfde periode van zo’n acht naar amper 3,3 procent.

Het verdwijnen van iconen

Het gaat niet om een plotse implosie. Het is een lange, duidelijke aftakeling. Ford heeft zichzelf met overtuiging uit het centrum van de markt gemanoeuvreerd. De beslissing om in 2023 de Fiesta te schrappen, was voor velen onbegrijpelijk. Het model stond decennialang symbool voor betaalbare, vlot rijdende mobiliteit. Vorig jaar volgde de Focus, waardoor Ford zichzelf beroofde van de twee modellen die jarenlang de ruggengraat van zijn Europese verkoop vormden. Wat overbleef, waren SUV’s, crossovers en een handvol nicheproducten, vaak met een prijskaartje dat hoger ligt dan veel van de traditionele klanten gewend zijn.

Daar komt bij dat de elektrificatiestrategie van het merk intussen een grote flop is gebreken. De Mustang Mach-E was in zekere zin een statement, maar niet het volumemodel dat de Fiesta of Focus kon vervangen. De elektrische Explorer en de nieuw leven ingeblazen Capri moeten dat gat nu vullen, maar voorlopig blijven ze achter in de verkoopstatistieken. De verklede Volkswagens kunnen de klant eenvoudigweg niet overtuigen.

De Europese exit steeds dichterbij

De sluiting van de Genk-fabriek in 2014 betekende niet alleen het einde van een industriële pijler in België, maar ook een verlies aan Europese slagkracht. In Saarlouis, Duitsland, loopt de klok eveneens af: de fabriek sluit uiterlijk in november 2025. Zou Ford zich klaarmaken voor een complete Europese exit?

Ford probeert alsnog het tij te keren met een forse investering van 4,4 miljard euro in zijn elektrische autoprogramma in Duitsland. Het merk wil in Europa volledig elektrisch gaan tegen 2030, maar het tempo van de uitrol en de aantrekkingskracht van de huidige modellen roepen vragen op. Vorig jaar leed Ford wereldwijd nog meer dan vijf miljard dollar verlies op EV’s, en in Europa zijn de verkoopvolumes simpelweg te klein om zulke verliezen op te vangen. Intussen wil Ford zelf een tweede elektrische revolutie. “Een elektrische Model T” verklaarde de topman. Reset, dus. Nog maar eens.

Het verhaal van Ford in Europa leest als een les in hoe snel een gevestigde naam irrelevant kan worden als hij de markttrends verkeerd inschat. Waar de Fiesta ooit de standaard zette voor het B-segment, en de Focus een geduchte concurrent was voor de Golf, is Ford vandaag een merk dat aan de zijlijn staat. Zonder een overtuigende herlancering met modellen die aansluiten bij de wensen van de Europese klant, dreigt de vrije val door te zetten.