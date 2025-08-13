Ford’s grote EV-plan: veel marketing, weinig voor Europa

Door: BV

Ford gebruikt graag grote woorden. Bij de lancering van zijn nieuwe Universal EV Platform in Louisville (VS) noemt het merk dit zelfs “het nieuwe Model T-moment”. Honderdtwintig jaar geleden betekende de Model T inderdaad een revolutie: een betaalbare auto voor de massa dankzij de lopende band. Maar deze keer is de boodschap vooral relevant voor de Amerikaanse markt — en blijft Europa buiten beeld.

Amerikaanse productie, Amerikaanse banen

Ford investeert 5 miljard dollar in dit project, waarvan 2 miljard in de ombouw van de Louisville Assembly Plant en 3 miljard in een nieuwe LFP-batterijfabriek in Michigan. Dat levert volgens Ford bijna 4.000 banen op. Mooi voor de Amerikaanse economie, maar het heeft geen uitstaans met de Europese elektrificatiestrategie van het merk. Die leunt tot nader order op modellen die gebruik maken van een Volkswagen-platform. De Explorer en Capri moesten op dat vlak een doorbraak forceren, maar de auto’s floppen.

Het al dan niet geveinsde enthousiasme van de Ford-top staat in schril contrast met de resultaten van de afgelopen jaren. De EV-divisie noteerde in 2,5 jaar tijd 12 miljard dollar verlies. Dit platform moet het tij keren, maar het is onwaarschijnlijk dat dat op korte termijn gebeurt.

Voor Europa is het nieuwe platform in elk geval een maat voor niks. Het eerste product wordt een midsize elektrische pick-up. Een immens populair segment aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, maar bij ons speelt het geen rol van betekenis. Aan grote claims in elk geval geen gebrek. Hij zal zo snel zijn als een Mustang EcoBoost en meer ruimte bieden dan een Toyota RAV-4.

LFP: de budgetbatterij

De nieuwe modellen krijgen LFP-batterijen (lithium-ijzer-fosfaat). Die zijn goedkoper om te produceren — vooral omdat dure metalen als kobalt en nikkel ontbreken — en Ford kan ze nu zelf in de VS bouwen. Maar LFP heeft een nadeel: de energiedichtheid ligt lager, wat betekent dat je voor dezelfde actieradius een zwaardere batterij nodig hebt, of genoegen moet nemen met minder bereik. Chinese merken als BYD zetten deze techniek al jaren succesvol in, wat benadrukt dat Ford hier geen pionier maar een volger is.

Lancering pas in 2027

De eerste productieversie — de eerder genoemde pick-up — moet in 2027 op de markt komen, met een vanafprijs van rond de 30.000 dollar. Dat klinkt aantrekkelijk, maar het is twijfelachtig of Ford dat prijskaartje kan handhaven zodra de inflatie en grondstofprijzen meespelen.

Ford noemt het wel een revolutie, maar in de praktijk is het vooral een interne herstructurering om de Amerikaanse EV-business te redden.