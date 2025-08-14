Comeback voor Mitsubishi Motors in België

Door: BV

Mitsubishi Motors hervat in het vierde kwartaal van 2025 de verkoop van nieuwe auto’s in België. Net op tijd voor het Autosalon van Brussel in januari 2026. Het Japanse merk belooft een volledig vernieuwd modellengamma, met een duidelijke focus op SUV’s, geëlektrificeerde aandrijflijnen, moderne veiligheidstechnologie en uitgebreide connectiviteitsopties.

Tot eind 2020 werd Mitsubishi in België ingevoerd door Beherman Auto, gevestigd in Bornem. Een aanwezigheid in Europa werd toen door het merk als niet meer relevant (lees: te duur) bestempeld. Maar in veel landen verdween het merk nooit helemaal. En nu komt het zelfs terug. De fabrikant neemt de invoer zelf in handen, al gebeurt de aansturing vanuit Nederland via Mitsubishi Motor Sales Nederland (MMSN). Het samenvoegen van Belgische en Nederlandse organisaties is populair in de autowereld omdat het goedkoper zou zijn, maar in de praktijk loopt dat vaak stroef. Het zijn erg verschillende markten.

Vier SUV’s, maar niet allemaal even origineel

In het najaar van 2025 trapt Mitsubishi af met twee compacte SUV’s: de volledig nieuwe Grandis (zowel Mild Hybrid als Full Hybrid) en de volgende generatie Eclipse Cross, nu volledig elektrisch. Die laatste beleeft op 17 september zijn wereldpremière in Brussel, wat meteen het marketinghoogtepunt van de herlancering wordt.

Het gamma wordt vervolledigd door de populaire ASX en de Outlander PHEV. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat een deel van de modellen binnen de alliantie met Renault en Nissan ontwikkeld werd en technisch veel gemeen heeft met bestaande producten. In sommige gevallen gaat het eerder om een badgewissel dan om een eigen Mitsubishi-ontwerp. De Outlander PHEV vormt daarop de uitzondering: dat blijft een volledig door Mitsubishi ontwikkelde plug-inhybride, waarmee het merk wereldwijd naam maakte.

Drie segmenten, bijna de helft van de markt

Met het nieuwe gamma is Mitsubishi actief in de B-, C- en D-SUV-segmenten. Samen zijn die in de eerste jaarhelft van 2025 goed voor 48% van alle nieuwverkopen in België (bron: DataForce). Frank Krol, President & CEO van Mitsubishi Motors, benadrukt dat België als zesde automarkt van Europa een logische stap is in de groeistrategie.

Alle nieuwe modellen krijgen acht jaar garantie, wat vooral bedoeld lijkt om vertrouwen te wekken bij een publiek dat het merk de voorbije jaren uit het oog verloor. Volgens Roland van Banning, Managing Director van MMSN, rijden er vandaag al meer dan 30.000 Mitsubishi’s in België rond en blijft de merkloyaliteit groot. Zowel bestaande als nieuwe klanten moeten volgens hem kunnen rekenen op de kwaliteit en innovatie die het merk belooft.

Mitsubishi hoopt dat die combinatie van geëlektrificeerde aandrijflijnen, SUV-populariteit en lange garantieperiode voldoende is om opnieuw voet aan wal te krijgen op de Belgische markt.