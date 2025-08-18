Goedkoper herstellen? Bij EV’s blijft de rekening hoger dan beloofd

Door: BV

De auto-industrie belooft het al jaren: elektrische wagens zouden goedkoper zijn om te rijden én te onderhouden. Ze hebben immers minder bewegende onderdelen, en dat betekent dat er minder aan kapot kan gaan. En de onderdelen zelf zijn vaak aanvoudiger dan bij brandstofwagens - zeker wanneer het de aandrijflijn betreft. Maar dat was theorie. In de praktijk bleek de realiteit tot nu toe net het tegenovergestelde: wie met een EV schade reed, betaalde vaak véél meer voor de herstelling dan een eigenaar van een benzine- of dieselwagen.

De kloof wordt kleiner

Volgens de Duitse verzekeringsvereniging GDV lag de omniumclaim voor een elektrische auto vorig jaar nog 20 tot 25% hoger dan voor een vergelijkbare verbrandingsmotor. Vandaag is dat verschil kleiner: 15 tot 20%. De daling heeft volgens de koepelfederatie te maken met een bredere modelkeuze, meer elektrische auto’s op de weg en – vooral – met het feit dat werkplaatsen, takeldiensten, brandweer en experts intussen meer ervaring hebben met beschadigde EV’s.

“Elektrische auto’s worden stilaan het nieuwe normaal,” zegt GDV-onderdirecteur Anja Käfer-Rohrbach. De analyse slaat op de periode 2021-2023, en intussen is het aandeel EV’s nog gestegen. Duitsland telde begin dit jaar 1,65 miljoen elektrische wagens, vijf keer meer dan in 2021. Ze zijn nu goed voor 3,3% van het wagenpark.