Na aanhoudende kritiek: Tesla brengt deze hendel terug

Door: BV

Tesla staat bekend om zijn radicale keuzes, en fantastische productvoorspellingen die nooit uitkomen. Vaak gaat het merk daarin wat te ver. Toen de auto's nog vooral door fans gekocht werden, kon het merk zich zo'n zaken ogenschijnlijk permitteren. Maar inmiddels kwalificeert Tesla als een volumemerk. Het leert stilaan dat het zich dan maar beter plooit naar de wensen van de gemiddelde consument.

Toen de vernieuwde Model 3 in 2023 op de markt kwam, verdwenen tegelijk de klassieke bedieningshendels voor de richtingaanwijzers. Bestuurders moesten plots de stuurknoppen gebruiken om te pinken. De zoveelste flagrante besparingsmaatregel. Dat leverde niet alleen frustratie op, maar ook kritiek over veiligheid en ergonomie. Nu – bijna twee jaar later – geeft Tesla schoorvoetend toe dat de klanten gelijk hadden.

Standaard in China

In China keert de richtingaanwijzerstengel nu standaard terug op alle Model 3-varianten. Bij de Model S en Model X blijven de knoppen op het stuur tot nader order wel behouden. Niet dat dat veel uitmaakt - het zijn inmiddels stokoude modellen die nauwelijks nog afnemers vinden.

Retrofit voor bestaande eigenaars

Wie al een Model 3 bezit, hoeft het in China alvast niet bij stuurknoppen te houden. Vanaf midden september lanceert Tesla een officiële retrofit, onder de naam “Model 3 Steering Wheel Turn Signal Lever Modification”. Het pakket kost ¥2.499 (ongeveer 300 euro) en kan enkel worden geplaatst door een Tesla Service Center. Daar wordt niet enkel de hendel toegevoegd, maar ook een nieuw stuur gemonteerd zonder richtingaanwijzerknoppen. De oude onderdelen worden ‘gerecycleerd’ om de kostprijs enigszins te drukken. Zou het kunnen dat je straks een nieuwe Tesla met een tweedehands stuur krijgt?

Bekend ontwerp

De heringevoerde hendel lijkt sterk op die van de Model Y. Hij oogt iets slanker en moderner dan de pre-faceliftversie van de Model 3, maar de werking is zoals vanouds vertrouwd.

Voorlopig bevestigt Tesla enkel de Chinese markt, maar de kans is reëel dat ook andere regio’s volgen. Zeker omdat de negatieve feedback over de stuurknoppen internationaal nauwelijks verschilt. Europese en Amerikaanse klanten hebben net zo goed geklaagd over de onhandigheid en veiligheidsrisico’s. Het schrappen van de richtingaanwijzerstengel bleek een brug te ver.