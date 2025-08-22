Volkswagen wil maandabonnement om pk’s terug te geven die je al gekocht hebt

Door: BV

Hoewel de klant intussen al ontelbare keren ‘nee’ zei tegen abonnementen voor autogerelateerde diensten, blijft de lokroep ervan te groot voor de autosector. En het gaat niet altijd over digitale dienstverlening. Steeds vaker probeert een automerk je elke maand te laten betalen voor ietzs dat eigenlijk al gewoon op je auto zit. Volkswagen vervoegt nu de lijst: in het Verenigd Koninkrijk lanceert het een dienst waarmee je je elektrische VW ID.3 wat sneller maakt.

Wie een ID.3 Pure koopt in het VK krijgt niet de 168pk die in de catalogus staat, maar ‘slechts’ 148 pk. De ontbrekende 20 paarden zijn niet weg - ze zitten in de software achter slot en grendel. Voor 19,5 euro per maand of 195 euro per jaar, krijg je ze terug. Of e kan een ‘lifetime’-optie kopen van 766 euro. Net zoals dat eerder al het geval was voor andere merken, lokt deze keuze ook bij VW heel wat kritiek uit.

Het Duitse merk verdedigt zich door te zeggen dat verschillende vermogensvarianten voor eenzelfde (brandstof)motor vroeger ook al te koop waren. Alleen betaalde je dat verschil bij de aankoop in plaats van bij een abonnement.

Volkswagen is niet de eerste die probeert om bij te laten betalen voor een sterkere duw in de rug. Bij Mercedes kan je tot 1.092 euro voor 110 extra pk’s. Bij Polestar kan je voor 1.087 euro 68 extra paarden krijgen en bij Ford zwelt de trekkracht van één specifieke elektrische auto met 135 Newtonmeter aan in ruil voor 905 euro. Maar zelfs in die vergelijking komt Volkswagen er niet goed uit - per gewonnen pk is het merk veruit het duurste.

Abonnementen blijven floppen, automerken blijven doorzetten

BMW probeerde enkele jaren geleden al zaken als een stoelverwarming in een abonnement te gieten. Alle hardware zat al in de auto, maar zonder maandelijkse betaling bleef je op koude stoelen zitten. Het werd een PR-ramp en het werd in alle stilte weer afgevoerd. Niet dat ze in München vonden dat ze iets gek deden - de markt was er gewoon nog niet klaar voor. Het was de schuld van de klant.

Abonnementen eindigen wel eens vaker in juridische discussies. Vaak wordt de klant immers eigenaar van de auto. Als die klant vervolgens opties laat ‘kraken’ - vrijschakelen zonder betaling zeg maar, dan is erg onduidelijk welk verhaal een autofabrikant daartegen kan hebben.

In het geval van vermogenupdates liggen er meerdere gevaren op de loer. Ingrijpen op de prestaties van een auto mag immers niet zomaar. In Europa voldoet een voertuig dan niet meer aan het gelijkvormigheidsattest met alle nodige risico’s van dien. Daarom kiezen veel automerken ervoor om die specifieke optie niet in de EU aan te bieden. Maar niet alle automerken liggen daarvan wakker. Tesla voerde in het verleden al eens vermogensupgrades door op reeds geleverde auto’s. Toen er vragen rezen over de legaliteit ervan, kwam het merk met een uitleg die moest verklaren hoe hun auto’s krachtiger werden zonder krachtiger te worden. Niemand kon eraan uit.

Volkswagen wil meer

Naast het extra motorvermogen, verhuist Volkswagen straks nog andere functies naar een abonnement. Er is sprake van navigatie, stembesturing, sfeerverlichting en ook weer verwarmde zetels.