Tsjechië voert als eerste EU-land 150 km/u in op snelweg

Door: BV

Wie graag opschiet, moet binnenkort in Tsjechië zijn. Vanaf oktober wordt het Oost-Europese land het eerste in de EU dat officieel 150 km/u toelaat op een snelweg. Het gaat om een proefproject op de D3 tussen Tabor en Budweis, een kaarsrecht stuk van vijftig kilometer richting Oostenrijk.

De huidige limiet van 130 km/u blijft de standaard. Maar wie gunstige omstandigheden treft – helder weer, droog wegdek, rustig verkeer – mag twintig kilometer sneller. 42 elektronische borden sturen de dynamische regeling aan. Kostenplaatje: omgerekend 2,25 miljoen euro.

Niet iedereen gelijk in Europa

Het project toont hoe verschillend de aanpak in Europa is. Duitsland houdt vast aan zijn Autobahn zonder vaste limiet, al geven matrixborden daar vaak wel een maximum aan. Nederland deed net het omgekeerde en verlaagde in 2020 de maximumsnelheid naar 100 km/u overdag, al kwamen er recent drie trajecten bij waar 130 km/u weer mag.

En dan is er Oostenrijk. Daar werd in 2018 een limiet van 140 km/u ingevoerd, maar dat werd al snel politiek getorpedeerd – officieel wegens de hogere theoretische CO₂-uitstoot. Nochtans waren de verschillen in de praktijk verwaarloosbaar. Wie dieper in de archieven duikt, vindt er zelfs nog een vergeten proefproject van 20 jaar geleden terug, waarbij men op een traject met 160 km/u experimenteerde. De eerste resultaten waren opvallend positief: minder files, betere doorstroming, lagere uitstoot en nauwelijks ongelukken. Maar ook dat experiment sneuvelde onder politieke druk. Vandaag is er nauwelijks nog informatie over te vinden.

Het zogenaamde “ééngemaakte Europa” laat zo steeds meer nationale accenten zien: van de strengste milieuregels tot het loslaten van oude taboes over snelheid.

Genuanceerd debat?

Critici roepen steevast dat hogere snelheden automatisch gevaarlijker zijn. Dat is ook de teneur in veel West-Europese campagnes. Maar de cijfers uit Duitsland tonen een genuanceerder beeld: ondanks de veel hogere snelheden, zijn de Autobahnen er relatief veiliger dan vele snelwegen elders in Europa. Of Tsjechië zijn project uitbreidt naar andere snelwegen – zoals de D1 en de D11 – hangt af van de resultaten.