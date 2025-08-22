Is Mercedes straks 'powered by BMW'?

Door: BV

BMW en Mercedes kan je gerust aartsrivalen noemen. Maar nu lijken de twee Duitse merken elkaar toch te vinden. Volgens het doorgaans goed ingelichte Manager Magazin zijn de twee merken in gesprek. Mercedes wil immers graag de viercilindermotoren van BMW kopen. Het merk met de Ster moet z’n EV-strategie bijsturen, maar probeert de ontwikkelingskosten van brandstofmotoren - noodzakelijk omdat de elektrificatie niet volgens plan verloopt - tegelijk zo laag mogelijk te houden. Mercedes’ CEO Ola Källenius gaf onlangs toe dat de overstap naar volledig elektrisch trager gaat dan voorzien. Hij noemde dat een “koerscorrectie”.

Een eerste officiële mededeling zou tegen eind 2025 verwacht worden. Mercedessen met BMW-motoren onder de kap zouden al in 2027 realiteit kunnen zijn.

Kosten drukken

De logica is duidelijk: Mercedes hoeft de viercilinders niet te ontwikkelen wat een grote besparing oplevert. En bij BMW zou een overeenkomst extra inkomsten opleveren en een nuttige invulling zijn van de productiecapaciteit. Het oog viel op de B48 2.0l turbomotor. Die krachtbron kan zowel dwars als in lengterichting ingebouwd worden en is compatibel met plug-in hybrides. Er zou trouwens ook gesproken worden over versnellingsbakken en hybridesystemen. Volgens insiders ligt zelfs een productie-uitbreiding naar de VS op tafel. Zo zouden beide merken importheffingen kunnen vermijden en productiekosten kunnen delen.

Motoren kopen is normaal

Motoren kopen bij andere merken is de jongste decennia een volstrekt normale zaak geworden in de auto-industrie. Mercedes is er niet van: het kocht in het verleden al motoren aan bij Renault (waardoor in een Mercedes C-Klasse soms dezelfde motor zat als in een Dacia Sandero). Tegenwoordig heeft het merk een overeenkomst met het Chinese Geely voor het aanleveren van een 1,5l benzinemotor. Die zal onder meer in de nieuwe Mercedes CLA gebruikt worden. Maar voor markten als Noord-Amerika zou een Europese partner als BMW praktischer zijn…