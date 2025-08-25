Europese importheffingen maat voor niets “we verkopen dan wel iets anders”

Door: BV

Met stevige invoerheffingen - tot ruim 45 procent - wilde Europa de golf goedkope Chinese elektrische auto’s afremmen. Het doel: de Europese auto-industrie die door beleidsbeslissingen (lees: verplichte elektrificatie) in slechte papieren zit, beter beschermen. Maar het beleid lijkt nu eerder het tegengestelde effect te hebben. De Chinezen zetten simpelweg meer hybrides in de markt. Die vallen grotendeels buiten het tariefsysteem.

Tot 45 procent importheffing

Sinds oktober 2024 worden Chinese elektrische auto’s die in Europa aan wal komen, stevig belast. De EU hanteert een formule die afhankelijk is van hoeveel overheidssteun een automerk aldaar krijgt. BYD betaalt bijvoorbeeld 27 procent. Bij MG, eigendom van de Chinese gigant SAIC, is het nog straffer: daar komt er zo maar eventjes 45,3 procent bij. Het maakte elektrische auto’s overigens niet meteen duurder - de meeste automerken ‘absorbeerden’ veel van de toeslag.

Plug-in hybrides (PHEV’s) worden intussen slechts aan een basistarief van 10 procent belast. En omdat zo ook nog uitgesproken CO2-gunstig zijn (Europa hanteert doelstellingen voor een gemiddelde CO2-uitstoot, al werden die onlangs versoepeld), overspoelen Chinese PHEV’s intussen de markt.

Massale invoer Chinese plug-in hybrides

Uit cijfers van analysebureau Dataforce blijkt bijvoorbeeld dat BYD tijdens de eerste jaarhelft van 2025 al meer dan 20.000 PHEV’s registreerde in de EU. Dat is drie keer meer dan het totale aantal in heel 2024. MG verkocht tijdens de zelfde periode meer dan dubbel zoveel hybrides als in 2024 terwijl het volume aan elektrische auto’s met zestig procent daalde. De stekkerhybrides zijn volgens het analysebureau gemiddeld 6000 euro goedkoper dan elektrische voertuigen.

Volgens Beatrix Keim, directeur van het Duitse Center Automotive Research, was het slechts een kwestie van tijd voor de Chinese merken hun strategie zouden aanpassen. Met die opmerking hekelt ze eigenlijk de aanhoudende naïviteit van Europa op het internationale handelstoneel. Natuurlijk is Europa inmiddels op de hoogte van de maas in de wet, maar het lijkt niet van plan die snel te dichten. Brussel mikt op overleg met Peking.

Terwijl Europese merken volop moeten investeren in elektrificatie, benutten Chinese merken de ruimte in de CO2-regelgeving maximaal. Zo veroveren ze alsnog marktaandeel.