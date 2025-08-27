Peugeot 308 opgefrist: van diesel tot elektrisch in één gamma

Door: BV

De Peugeot 308 is sinds 2021 op de markt en Peugeot vindt het tijd voor een update. Het C-segment waarin de 308 uitkomt, blijft in Europa immers cruciaal - ondanks een niet te stuiten SUV-trein. Met opgefriste looks, meer technologie en een bredere waaier aandrijflijnen wil de 308 hatchback én SW (break) nog eens een paar jaar mee.

Nieuwe snoet zonder tanden

Peugeot had de laatste jaren een eigen designtaal ontwikkeld waarin de zogenaamde “slagtanden” centraal stonden: verticale LED-dagrijlichten die de bumper optisch naar beneden trokken. Die zijn verdwenen. In de plaats komt een gesplitst koplampdesign met smalle LED-lijnen boven de hertekende bumper, waarin de eigenlijke koplampunits wat wegvallen. Een verlichte merkbadge doet ook zijn intrede. Automerken vinden dat tegenwoordig erg belangrijk.

De bumperopeningen zijn hertekend en volgens Peugeot dient dat de aerodynamica. Nieuwe 17- en 18-duimsvelgen en frisse lakkleuren – Lagoa Blue voor de hatchback en Ingaro Blue voor de SW – vervolledigen het plaatje. Achteraan zien we nauwelijks wijzigingen, al zijn de bekende LED-klauwen nu wel standaard op elke uitvoering.

Bekend interieur, met wat extra’s

Binnenin blijft de 308 trouw aan het i-Cockpit-concept met klein stuur en hooggeplaatste digitale tellers. Niet iedereen is daar fan van. De tellers krijgen nieuwe 3D-graphics en er zijn rijkere materialen, waaronder Alcantara voor de GT-uitvoeringen. Optioneel kan de klant een Focal hifi met tien speakers aanvinken, massagestoelen en meerkleurige sfeerverlichting. Het infotainment kan voortaan over-the-air updates ontvangen. Iets wat de autosector nog steeds als een voordeel beschouwt, ofschoon een goed product eigenlijk helemaal geen updates behoeft.

Peugeot benadrukt bovendien dat 31% van de gebruikte materialen gerecycleerd of hernieuwbaar is.

Breaks zijn al lang niet meer zo populair, maar Peugeot houdt koppig vast aan de 308 SW. Goed nieuws voor wie ruimte nodig heeft: de koffer varieert van 598 tot 1.487 liter, met een driedelige achterbank en optionele elektrische kofferklep.

Motoren: voor ieder wat wils

Peugeot kiest resoluut voor diversiteit. Het gamma start bij de bekende 1.5 BlueHDi-diesel (130 pk), gekoppeld aan een achttrapsautomaat. In tijden waarin concurrenten diesel resoluut schrappen, is dat opvallend.

Daarnaast is er een nieuwe 1.2 driecilinder mild-hybrid met 143 pk. Die krijgt een zesversnellingsbak met geïntegreerde elektromotor. Peugeot zegt dat deze aandrijving tot 50% elektrisch kan rijden in stadsverkeer – al moet dat in de praktijk nog blijken.

Verder is er de plug-inhybride met 192 pk en een elektrische range tot 85 km dankzij een batterij van 17,2 kWh.

Tot slot is er de E-308: volledig elektrisch, met een 156 pk sterke motor en een 58,4 kWh batterij. Het WLTP-bereik stijgt naar 452 km, 37 km meer dan voorheen. Snelladen kan met 100 kW, goed voor 20 tot 80% in een half uur. Ook Vehicle-to-Load is mogelijk via een adapter.

Nog dit jaar te koop

De vernieuwde Peugeot 308 staat dit najaar in de showrooms. Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op een lichte meerprijs tegenover de huidige versies.