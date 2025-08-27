472km/u: deze BYD is nu de snelste EV ter wereld

Door: BV

BYD heeft met de Yangwang U9 Track Edition het wereldrecord voor de hoogste topsnelheid met een elektrische auto verbroken. Op de testbaan in Papenburg bereikte de hypercar 472,41 km/u, waarmee hij de vorige recordhouder – de Rimac Nevera R (431,45 km/u) – achter zich laat.



Bijna 3000pk

De Track Edition is uitgerust met vier elektromotoren, elk goed voor 744 pk. Samen levert dat een piekvermogen van 2.960 pk en een indrukwekkende power-to-weight ratio van 1.200 pk per ton. Ter vergelijking: de Rimac haalt 1.989 pk en 978 pk/ton.

Om dat vermogen controleerbaar te houden, gebruikt de U9 onder meer geavanceerde torque vectoring en het DiSus-X Intelligent Body Control System. Dat laatste systeem stuurt de actieve ophanging continu bij en kan in milliseconden reageren om rolbewegingen te beperken en de grip op hoge snelheid te maximaliseren. In combinatie met een 1200V-platform en een verfijnd thermomanagementsysteem blijft de aandrijflijn stabiel, zelfs onder extreme belasting.

Speciale banden en duct-tape

De recordwagen reed bovendien op speciaal ontwikkelde semi-slicks van Giti Tire, met een aangepaste rubbersamenstellingen en 'extra gripvoorzieningen', wat dat ook mag betekenen. Opvallend detail: de auto kreeg ducttape over de paneelnaden om de luchtweerstand verder te verminderen - een gekende truuk - en reed zonder de optionele achtervleugel.