Nieuwe T-Roc krijgt geheim wapen om succes voort te zetten

Door: BV

De eerste generatie van de Volkswagen T-Roc is niet vrij van kritiek, maar het weerhield de auto er niet van om een regelrecht succes te worden. Sinds 2017 verkocht VW al meer dan 2 miljoen exemplaren van de T-Roc. Alleen de Tiguan doet beter. Acht jaar na die eerste generatie stelt VW nu een volledig vernieuwde variant voor. Die wil veel tekortkomingen van de eerste generatie wegwerken, is groter én moderner uitgerust én heeft onder de kap ook een heuse primeur.

Moderner uiterlijk

De nieuwe T-Roc bouwt voort op de herkenbare vormtaal van zijn voorganger, maar oogt duidelijk volwassener. En de auto vinkt netjes een hele hoop hedendaagse autotrends aan. Kwestie van origineel uit de hoek te komen op dezelfde manier als alle andere nieuwe auto’s. Zo is er een LED-strip over de gehele breedte en is er een verlicht VW-logo, zijn de luchtinlaten groter (maar nep) en is er een bodembeschermplaat (ook nep) om de SUV-look te benadrukken.

In profiel behoudt hij de kenmerkende “hockeystick”-lijn naar de C-stijl, maar dankzij strakkere vlakken en bredere wielkasten oogt hij moderner. De coupé-achtige achterruit en brede led-lichten achteraan versterken dat effect. Dankzij een betere stroomlijn daalt de luchtweerstandscoëfficiënt tot 0,29. Wielen tot 20 duim zijn leverbaar.

De auto werd alweer flink groter dan zijn voorganger. In lengte kwam er 12cm bij tot 4,37 meter en de wielbasis groeit met 2,8cm tot 2,63 meter. Daarmee positioneert VW de T-Roc netjes tussen de Taigo/T-Cross en de grotere Tiguan.

Minder goedkope plastics

Een van de zwakke punten van de oude T-Roc was het harde, goedkope interieurplastic. Dat pakt VW nu aan. De dashboardmaterialen zijn zachter en fraaier afgewerkt, met stof, lederlook en sfeerverlichting die zelfs door geperforeerde oppervlakken schijnt. Tot 20% van de kunststoffen komt uit recyclage.

Het infotainment krijgt een vrijstaand scherm van 10,4 of 12,9 duim, vergezeld van een 10” digitaal instrumentenpaneel. Optioneel is er ook een head-updisplay. De gehate aanraakgevoelige plastic ‘sliders’ onder het scherm blijven - VW houdt daar blijkbaar aan vast. Maar er is wel een multifunctionele draaiknop op de middenconsole waar je audiovolume, rijmodi en sfeerverlichting mee kan regelen. De koffer groeide naar 465 liter (+20 l). Passagiers hebben iets meer beenruimte dan voorheen.

Veel van de nieuwe Tiguan

De T-Roc neemt technologie over van de nieuwste Tiguan. Zo ondersteunt de verbeterde Travel Assist nu ook automatische rijstrookwissels. Een nieuwe Exit Warning waarschuwt bij het openen van de deur voor naderend verkeer, en de Park Assist Pro kan autonoom manoeuvreren over een traject tot 50 meter.

Hier komt de hybride

Onderhuids staat de T-Roc op de verbeterde MQB-basis die bij de Volkswagen-groep als basis dient voor tientallen modellen. Het gamma start met de 1.5 eTSI mild hybrids (114 of 150 pk), telkens gekoppeld aan een DSG7 en een 48V-systeem dat kortstondig 19 pk extra kan leveren.

De grote nieuwigheid is VW’s eerste full-hybrid ooit. Die combineert de 1.5 TSI evo2 met een elektromodule en een batterij onder de achterbank. Er komen twee vermogensversies: 136 of 170 pk, telkens met 306 Nm koppel. Later volgt ook een 2.0 TSI (met of zonder mild hybrid) en optioneel 4Motion-vierwielaandrijving.

Nog dit jaar te koop

De nieuwe T-Roc komt vanaf november 2025 naar de showrooms. Prijzen zijn nog niet bekend.