Nieuwe Volvo XC70 is middelvinger naar liefhebbers

Door: BV

De Volvo XC70 had altijd iets bijzonders. Het was geen SUV in de klassieke zin, geen brave stationwagen ook. Het was een buitenbeentje dat in Europa en ver daarbuiten een trouwe schare fans opbouwde. Een karaktervolle auto. Maar wat Volvo nu in China presenteert onder diezelfde naam, is vooral méér van hetzelfde: de zoveelste karakterloze SUV.

Van eigenzinnig naar doorsnee

Waar de XC70 vroeger het midden hield tussen een verhoogde break en een avontuurlijke allrounder, is dit nieuwe model een crossover die nauwelijks nog uit de toon valt. Hij meet 4,82 meter, staat op de nieuwe SMA-architectuur en volgt braaf het SUV-recept: een gesloten grille, matrixkoplampen, panoramadak en een zee van schermen binnenin. Strak, netjes, een tikkeltje Volvo-minimalistisch, maar nergens origineel. Het is niet langer die eigenwijze Volvo die anders durfde zijn, maar een inwisselbare SUV die vooral mikt op de Chinese middenklasse.

Plug-in, niet elektrisch

Nog pijnlijker is dat dit de zoveelste keer is dat Volvo zijn eigen woorden moet inslikken. Het merk verkondigde luid dat er geen nieuwe verbrandingsmotoren of zelfs hybrides meer zouden komen en dat de toekomst volledig elektrisch was. Deze XC70 bewijst andermaal het tegendeel. Hij verschijnt enkel als plug-in hybride, met een elektrisch rijbereik van maximaal 180 km dankzij een forse 39,6 kWh-batterij. Indrukwekkend, maar niet wat Volvo zelf beloofde.

Er zijn twee versies

- FWD met 314 pk en 21,2 kWh batterij (tot 116 km elektrisch, 0-100 in 8,0 s)

- AWD Ultra Long Range met 456 pk en 39,6 kWh batterij (tot 180 km elektrisch, 0-100 in 5,3 s)

Opladen kan via DC-snelladen (0-80% in 23 min) en de auto kan ook z’n stroom weer afgeven. Iets wat vaak als voordeel wordt verkondigd, maar nauwelijks praktische toepassingen heeft. Het gecombineerde rijbereik (volgetankt en opgeladen) zou meer dan 1.200 km bedragen.

China eerst, Europa later

De XC70 wordt gebouwd in China en start daar bij ¥446.900 (ongeveer €53.700). Volvo zegt dat het model ook naar Europa komt, al is er nog geen timing. Daarmee komt hij terecht in een markt waar al tal van plug-in crossovers rondrijden – denk aan de Audi Q5 TFSI e en BMW X3 xDrive30e.

De zoveelste generieke SUV die zich verschuilt achter grote schermen en indrukwekkende (maar niet unieke) cijfers. Voor wie puur naar specificaties kijkt, is er genoeg om enthousiast van te worden. Voor wie op zoek is naar het aparte karakter dat de XC70 altijd had, is dit eerder een gemiste kans.