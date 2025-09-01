+750kg: straks bestuur je met rijbewijs B ook campers tot 4.250 kilo

Door: BV

Goed nieuws voor wie straks met een mobilhome of kampeerauto de baan op wil, maar zich zorgen maakt over de gewichtslimiet van het rijbewijs B. Binnenkort zal je ook met een camper tot 4.250 kilogram gewoon met een rijbewijs B de weg op kunnen. Tot nu toe lag die grens op 3.500 kilo en was voor zwaardere voertuigen een rijbewijs C vereist.

Europese regel aangepast

Er is op Europees niveau een akkoord bereikt om de regels te versoepelen. Zodra de richtlijn officieel is goedgekeurd en in Belgische wetgeving is omgezet, kan de nieuwe regel in werking treden. De markt voor kampeerwagens is de voorbije jaren sterk gegroeid. De coronacrisis bleek daarvoor een catalysator.

Fabrikanten bouwen luxueuzere modellen met meer comfort en voorzieningen, waardoor het leeggewicht vaak al dicht tegen de limiet van 3,5 ton zit. Zodra passagiers, bagage en een volle watertank worden meegeteld, overschrijden veel campers die grens. Het gevolg: heel wat eigenaars werden verplicht om een rijbewijs C te behalen, terwijl hun voertuig in praktijk niet wezenlijk groter of moeilijker te besturen is dan lichtere modellen.

Extra voorwaarden

Met een gewoon rijbewijs B de weg op kunnen betekent niet dat er helemaal geen drempels meer zijn. Er komt nog een korte opleiding of een praktisch examen om ervoor te zorgen dat bestuurders vertrouwd zijn met de hogere massa en het aangepaste rijgedrag van dergelijke voertuigen.

Toch is het niet allemaal goed nieuws. Campers die naar 4,2 ton klimmen, vallen in feite in dezelfde gewichtsklasse als kleine vrachtwagens. En dat brengt risico’s mee. Zwaardere voertuigen hebben een langere remweg, beïnvloeden de verkeersdynamiek sterker en zorgen bij ongevallen voor grotere impact.

Bovendien past de maatregel in een bredere trend: ook personenwagens worden de laatste jaren steeds zwaarder, vooral door elektrificatie en SUV-architectuur. Wanneer elektrische mobilhomes straks doorbreken - wat de wens van Europa is - wordt de huidige gewichtsdrempel helemaal onhoudbaar. Volkswagen kan bijvoorbeeld zelfs geen echte kampeerversie van de elektrische ID.Buzz op de sporen krijgen omwille van gewichtsbeperkingen. Die evolutie staat haaks op verkeersveiligheid en duurzaamheid. Lichtere voertuigen zijn in principe wendbaarder, energiezuiniger en minder gevaarlijk bij een botsing. Dat de wetgeving straks nog meer gewicht toelaat zonder rijbewijs C, lijkt haaks op verkeersveiligheid te staan.

Wat betekent dit concreet?

- Rijbewijs B volstaat straks voor campers tot 4.250 kg.

- Voor voertuigen boven die grens blijft rijbewijs C nodig.

- Er komt nog een praktische test of korte opleiding voor de nieuwe categorie.