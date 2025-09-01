Elektrische sport-Audi met Porsche-DNA breekt uit

Door: BV

Audi wou het geheim nog even bewaren tot de IAA in München, maar op de Canadese Facebookpagina van het merk dook kort een officiële foto op van de nieuwe Audi Coupe Concept. De afbeelding werd snel verwijderd, maar het kwaad was al geschied.

Het zijaanzicht onthult al veel van de cruciale kenmerken van de concept car. Het gaat om een strak gelijnde tweezitter die wat stijlelementen aan de Audi TT-familie ontleend. Dat hij geen achterste zijruit heeft en het dak uit verschillende panelen bestaat, maakt duidelijk dat het gaat om een auto met een Targa-achtige oplossing.

Een Audi, van Porsche

Audi-CEO Gernot Döllner omschrijft de auto als de “TT Moment 2.0”: een volledig elektrische sportwagen die tussen TT en R8 gepositioneerd wordt. De technische basis zou afkomstig zijn van de nieuwe Porsche 718 EV. Daarvan is de lancering inmiddels overigens uitgesteld wegens onvoldoende appetijt voor elektrische sportwagens. Porsche zit daardoor in een serieuze spreidstand, en het is niet ondenkbaar dat een Audi-derivaat moet helpen om de forse investeringen toch enigszins te recupereren.

Intussen houdt Audi de hype gaande met teasers waarin zowel de TT als klassieke Auto Union-racewagens de revue passeren, alsof er effectief een link tussen die modellen zou bestaan.

De officiële onthulling volgt op 9 september tijdens de mobiliteitsshow in Munchen.