België Europees kampioen autobelastingen: €3.355 per auto per jaar

Door: BV

De auto is de melkkoe van de overheid - zo wordt vaak gezegd. In ons land klopt dat alleszins als een bus. Uit de nieuwste cijfers van koepelfederatie van Europese autobouwers ACEA blijkt dat er in geen enkel Europees land zwaarder belast wordt op autobezit en -gebruik. De jaarlijkse belasting per wagen in België ligt nu zelfs meer dan 1.400 euro boven het Europese gemiddelde.

Belg blijft absolute koploper

Gemiddeld betaalt een Belgische automobilist vandaag 3.355 euro per auto per jaar. Daarmee verstevigt ons land zijn koppositie. In Oostenrijk (2.651 euro), Ierland (2.323 euro) en Finland (2.374 euro) moet je ook diep in de buidel tasten, maar geen enkel ander land straft autobezit zo hard als België. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde bedraagt 1.900 euro per auto. Nederland, met z'n immer mondige consumenten, zit met 1.954 euro bijna exact op dat gemiddelde. Het contrast met Zuid-Europa is groot: Spanje (1.295 euro), Portugal (1.539 euro) en Griekenland (1.132 euro) houden de rekening veel lager.

De Belgische jackpot: 23,5 miljard euro

In totaal int de Belgische overheid 23,5 miljard euro per jaar aan autobelastingen. Dat is nog eens bijna 4 miljard meer dan in 2023, toen de teller rond de 19,6 miljard stond. Anders gezegd: de belastingdruk blijft jaar na jaar toenemen.

Waar komt dat gigantische bedrag vandaan?

btw op aankoop, onderhoud en onderdelen: 8,9 miljard euro

inschrijvingsbelasting: 0,5 miljard euro

jaarlijkse verkeersbelasting: 2,1 miljard euro

brandstoffen: 8,6 miljard euro

verzekeringen: 1,2 miljard euro

tolheffingen: 1 miljard euro

andere taksen: 1,2 miljard euro



Nooit echt “gesubsidieerd”

De cijfers kaderen de immer oplaaiende debatten over zogezegd gesubsidieerde (bedrijfs)wagens of fossiele brandstoffen. In werkelijkheid draagt de Belgische automobilist ruimschoots meer bij dan de gemiddelde Europeaan. 1.400 euro per jaar extra, bovenop de Europese norm. België blijft de ongeslagen kampioen autobelastingen