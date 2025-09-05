BMW drukt op reset met nieuwe iX3 ‘Neue Klasse’

Door: BV

BMW presenteert in München een nieuwe iX3. Die auto moet de speerpunt vormen van een nieuw productoffensief. “Een nieuwe blauwdruk” zegt het merk daar zelf over. Het komt na een periode waarin de Duitsers veel kritiek te verduren kregen. Op elektrisch vlak te weinig ambitieus, stilistisch uitdagend (zeg maar: lelijk) en digitaal onvoldoende innovatief. BMW had zijn imago. niet meer in de hand. Met deze radicale ommezwaai probeert het merk dat weer onder controle te krijgen. De stijl moet weer meer tijdloos zijn.

Nieuwe fabriek, nieuwe vormen

De iX3 wordt het eerste model dat van de band rolt in BMW’s nieuwe fabriek in Debrecen, Hongarije. Hij is niet ‘made in Germany’. Volgens BMW staat het model voor eenvoudiger lijnen en kracht zonder overdaad – “meer BMW dan ooit”, klinkt het. In de praktijk gaat het om een SUV van 4,78 meter lang, die een koffer van 520 tot 1.750 liter biedt.

805 km volgens BMW

Het technische uithangbord is een rijbereik van tot 805 kilometer (WLTP). Dat klinkt spectaculair, maar is vooral een theoretische waarde die we eerst nog in de praktijk moeten zien. Bovendien pakken ook concurrenten zoals Mercedes (bijvoorbeeld met de CLA) en verschillende Chinese merken intussen met soortgelijke cijfers uit. BMW beweert daarnaast dat de accu dankzij 400 kW snellaadcapaciteit in tien minuten tot 372 kilometer extra kan bijladen.

Rijplezier

BMW legt sterk de nadruk op zijn nieuwe elektronische architectuur, met vier zogenaamde “superbreinen” die alles van aandrijving tot rijhulpsystemen moeten aansturen. Al die elektronische inmenging staat vaak haaks op rijplezier, maar de Duitsers denken dat ze dat wél kunnen leveren. De illustratie wordt veel vooral gegeven in de vorm van cijfers: 469 pk, 0-100 km/u in 4,9 s en een topsnelheid van 210 km/u.

Digitaal en futuristisch

Binnenin claimt BMW dat de iX3 met zijn nieuwe Panoramic iDrive “de bestuurder meer centraal stelt dan ooit tevoren”. Het systeem projecteert info over de hele breedte van de voorruit en combineert dat met een groot centraal scherm. Toch geeft BMW toe dat sommige fysieke knoppen behouden blijven – een signaal dat volledig digitale bediening in de praktijk niet altijd beter werkt. Extra’s als videostreaming en gamen tijdens laadstops worden eveneens aangekondigd.

De fleetmarkt veilig stellen

België is een uitgesproken fleetmarkt. BMW heeft er z’n koppositie in ons land aan te danken. De combinatie van imago en fiscaal aantrekkelijke modellen, werkte er lange tijd. Maar de elektrificatie aldaar kent ook z’n uitdagingen: de restwaarde blijft achter en dat ondermijnt intussen de goedkope leasingtarieven. BMW hoopt ongetwijfeld dat de technische sprong ervoor zorgt dat de mayonaise op dat vlak nog even blijft plakken. Eén ding is zeker: deze iX3 zal je straks bij bosjes door het Belgische landschap zien rijden.