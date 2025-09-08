Schermen, lichtjes en een sterrenhemel: Mercedes stelt elektrische GLC voor

Door: BV

Op de IAA in München - het Autosalon van Duitsland zeg maar - probeert BMW met de nieuwe iX3 de show te stelen. Maar Mercedes pakt ook daar uit met een nieuwe GLC. In zijn eerste vorm is die ook helemaal elektrisch, maar hij heet niet meer EQC SUV. De zoveelste koerswijziging van een automerk in het elektrische verhaal. Het recept is compleet anders dan bij de BMW.

Schermen, lichtjes en sterrenhemels

Mercedes heeft het stilaan gehad met luxe. Er wordt zelfs gefluisterd dat het woord tijdens interne vergaderingen niet meer gebruikt mag worden. Mercedes gelooft in technologie. Je kan er bij deze nieuwe GLC niet aan ontsnappen. In het dashboard zit een scherm van bijna één meter breed. In het panoramadak zit een verlichte sterrenhemel (allemaal Mercedes-symbooltjes), er is sfeerverlichting in alle kleuren van de regenboog, de grille is eigenlijk één groot LED-lichtpaneel en als je de auto opent, gaat dat gepaard met een stortvloed aan animaties. Het nieuwe MB.OS-besturingssysteem, vol kunstmatige intelligentie en cloudverbindingen, Indrukwekkend, maar tegelijk rijst de vraag hoeveel klanten écht wakker liggen van nog meer schermen en lichtjes. En ook: wat een nachtmerrie wordt dat als het ooit eens mis loopt.

Waar je wél wat aan hebt

Achter al die bling zit ook nog (wat) substantie. De elektrische GLC is vanaf de basis ontworpen voor zijn aandrijflijn, en dat levert concrete voordelen op. Zo is de wielbasis 8,4 centimeter langer dan bij de klassieke GLC, goed voor extra been- en hoofdruimte, zeker achterin. De bagageruimte groeit tot 570 liter, uit te breiden tot 1.740 liter. Voorin is er bovendien nog een frunk van 128 liter. Praktisch is ook het trekgewicht: tot 2,4 ton, wat deze GLC meteen tot een van de sterkste trekkers onder de elektrische SUV’s maakt. De trekhaak verdraagt in elk geval 400kg meer dan de BMW iX3.

Ook de rij- en laadcijfers ogen competitief. Het topmodel, de GLC 400 4MATIC, levert 360 kW (dat is 489pk) en haalt volgens de fabriek tot 713 km rijbereik. Dankzij een 800V-systeem en nieuwe accutechniek kan de auto in 10 minuten tot 303 km bijladen – al blijft dat een optimistische prognose. Mercedes belooft verder een efficiënt remsysteem dat in 99% van de gevallen energie terugwint, en een standaard warmtepomp die ook in de winter comfort (en rijbereik) garandeert.

Meer van de S-Klasse

De nieuwe GLC profiteert bovendien van technologie die eerder voorbehouden bleef aan de S-Klasse. Zoals luchtvering met adaptieve demping en een achteras die tot 4,5° meestuurt. Dat moet de SUV tegelijk comfortabeler en wendbaarder maken. Dat is mooi meegenomen nu zelfs de afmetingen van ‘middenklasse’ SUVs al richting vijf meter gaan. Voeg daar een batterij rijassistenten aan toe – gevoed door tien camera’s, vijf radars en twaalf ultrasone sensoren – en de GLC lijkt klaar om het premiumsegment opnieuw op te schudden.

Met de elektrische GLC zet Mercedes een geduchte concurrent neer voor de BMW iX3 en co. Het merk speelt zwaar in op digitale beleving met schermen, lichtshows en kunstmatige intelligentie. Leuk om over op te scheppen, maar niet noodzakelijk wat een klant dagelijks nodig heeft.

Technische Highlights