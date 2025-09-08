Elektrische VW ID.Cross Concept wil vooral normaal en betaalbaar zijn

Door: BV

Volkswagen heeft op de IAA Mobility in München de ID.Cross Concept onthuld. Het studiemodel kondigt de komst aan van een betaalbare, compacte elektrische SUV. Een VW T-Cross met stekker, zou je kunnen stellen. Volgens VW moet de auto in 2026 in productie gaan.

Nieuwe designtaal

De ID.Cross is bij uitstek hét model dat de particuliere koper straks uit z’n auto met verbrandingsmotor moet lokken. Voorlopig lukt dat niet. Wat ook helemaal mislukte was de nieuwe ‘hippe’ stijltaal die Volkswagen voor z’n elektrische modellen bedacht. De klant lust het niet. Deze ID.Cross is daar de erkenning van. Die krijgt weer een meer conventioneel uiterlijk. Hij zal eruit zien als een normale Volkswagen, met verwijzigingen naar typische stijlaccenten uit het verleden van het merk. Hij krijgt strakke lijnen en een glimlachende lichtsignatuur. Dat moet sympathie opwekken voor het merk dat met dieselgate de hele verplichte EV-omkanteling in een stroomversnelling bracht.

Compact vanbuiten, ruim vanbinnen

Met een lengte van 4,16 meter en een wielbasis van 2,60 meter is de ID.Cross nagenoeg even groot als de huidige T-Cross. Toch claimt VW een ruim interieur met 450 liter kofferruimte én een kleine voorkoffer (frunk) van 25 liter. Het interieur zet in op een loungegevoel, met warme kleuren, kwaliteitsmaterialen en zelfs echte planten in de middenconsole. De stoelen kunnen volledig neergeklapt worden, waardoor er een slaapmodus ontstaat die doet denken aan de oude VW-busjes.

Techniek: MEB+ en voorwielaandrijving

Onderhuids staat de ID.Cross op het MEB+ platform, de doorontwikkeling van Volkswagens bestaande elektrische architectuur die de basis vormt voor nagenoeg alle elektrische modellen van de groep. Nieuw is dat dit model voorwielaandrijving krijgt. De elektromotor levert 155 kW (211 pk) en moet een WLTP-rijbereik van 420 km mogelijk maken. De topsnelheid bedraagt 175 km/u. De auto kan bovendien 1.200 kg trekken en heeft de trekhaak verdraagt 75 kg, voldoende om twee e-bikes mee te nemen.

Betaalbare elektromobiliteit

Volkswagen positioneert deze kleine SUV adrukkelijk als betaalbare elektrische instapper. Samen met de toekomstige ID.Polo (de naam van de elektrische modellen verandert ook - de cijfers verdwijnen) en ID.Every1 moet het model de rol spelen die de Polo en Golf decennialang hadden in het verbrandingsmotortijdperk. VW belooft productie in Europa, met veel aandacht voor kwaliteit en technologie die tot nu toe voorbehouden bleef aan duurdere modellen. Dat wordt uitkijken want de kwaliteit van nieuwe auto’s industriewijd ging de afgelopen jaren zienderogen achteruit - niet vooruit.

Kritische kanttekeningen

Toch blijven er vraagtekens. Het getoonde model is nog een concept, en de markt voor elektrische compacte SUV’s wordt tegen 2026 alleen maar drukker. Denk aan de Renault 4 E-Tech, Peugeot e-2008, Hyundai Kona Electric en andere Aziatische prijskrakers. Volkswagen zal dus meer moeten brengen dan een sympathiek design en een bekende badge om echt te overtuigen. En hoewel de merkstrategie “Pure Positive” heet, zullen klanten vooral willen weten hoe positief de prijs wordt. Volkswagen heeft in z’n elektrische modellen de gewoonte om prijsbeloftes verre van na te komen.