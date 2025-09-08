Elektrische Skoda Epiq moet betaalbare stads-EV worden

Door: BV

Skoda heeft op de IAA in Munchen de Epiq voorgesteld. Dat is een studiemodel voor een compacte elektrische stads-SUV van het merk. Het is in feite dezelfde auto als op de stand van Volkswagen staat te pronken. Daar heet hij ID.Cross. De modellen delen het gros van de componenten - alleen de stijl verschilt een beetje. Met de Epiq wil Skoda elektrische mobiliteit verder betaalbaar en praktisch maken.

"Nieuwe" stijltaal

De Epiq is het eerste model dat volledig de nieuwe Modern Solid-designtaal overneemt. Tegenwoordig zijn ‘nieuwe designtalen’ een manier om persberichten vol te schrijven. Maar uiteindelijk heeft het model gewoon een herkenbare vorm: eerder strak en minimalistisch. Het resultaat oogt eenvoudig, maar tegelijk functioneel en eigentijds.

Veel binnenruimte?

Ondanks zijn compacte lengte van 4,1 meter biedt de Epiq verrassend veel binnenruimte. Het interieur is eenvoudig, met nadruk op bruikbaarheid en digitale integratie. Er zijn fysieke knoppen en haptische scrollwieltjes naast een minimalistisch centraal scherm, draadloos laden voor smartphones en de gekende slimme Skoda-details zoals haakjes in de koffer en een ijskrabber in de laadklap. Met een koffer van 475 liter en diverse slimme opbergmogelijkheden mikt Škoda duidelijk op gezinnen en stedelijke klanten die toch ruimte verlangen.

Belangrijker nog: de actieradius van 425 kilometer en een verwachte vanafprijs vergelijkbaar met de Kamiq moeten de drempel naar elektrisch rijden verlagen. Daarmee positioneert Škoda de Epiq als het instapmodel in zijn elektrische gamma.

Samen met ID.Cross

Zoals gezegd - de Epiq debuteerde samen met de Volkswagen ID.Cross op de IAA. Beide behoren tot dezelfde Electric Urban Car Family van de VW-groep en worden in straks in het Spaanse Navarra geproduceerd. Het benadrukt hoe de merken binnen de groep eigenlijk nauwelijks verschillend zijn.

De wereldpremière van de definitieve productieversie van de Epiq volgt midden 2026.