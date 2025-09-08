Snelle dikzak: de nieuwe Porsche 911 Turbo S

Door: BV

De Porsche 911 Turbo S is al decennia lang de ultieme mix van dagelijks bruikbaar comfort en supercar-prestaties. Maar met de nieuwe 2026-editie schuift de iconische sportwagen een nieuwe richting in: voor het eerst is de Turbo S een hybride. Dat maakt hem tegelijk krachtiger én zwaarder.

Onder de kap ligt nog steeds de bekende 3,6-liter zescilinder boxermotor, maar die krijgt nu steun van twee elektrische turbo’s, een compacte batterij van 1,9 kWh en een elektromotor die in de achttraps PDK-versnellingsbak is ingewerkt. Het resultaat: 701 pk en 800 Nm. Dat is meer dan ooit, maar het maakt de 911 ook hoe langer hoe dikker. Met 1.736 kilo is dit een Turbo S die qua gewicht niets meer met de oervorm te maken heeft.

Je accelereert jezelf een hersenbloeding

Toch sprint de nieuwkomer in 2,4 seconden naar 100 km/u en haalt hij 200 km/u in amper 8,4 seconden. Daarmee is hij nóg sneller dan zijn voorganger. Alleen de topsnelheid daalt licht naar 320 km/u. Om dat alles te onderstrepen stuurde Porsche een prototype naar de Nürburgring. Daar klokte de Turbo S een rondetijd van 7:03, ruim 14 seconden sneller dan de vorige generatie. Imposant, maar tegelijk ook een voorbeeld van de obsessie die de sector heeft met die groene hel. Een recordronde zegt immers niets over hoe aangenaam of bruikbaar een auto in het dagelijkse leven is. Sterker nog: het jagen op zulke tijden levert vaak auto’s op die minder comfortabel of zelfs vermoeiend zijn op de openbare weg.

Probeer maar af te remmen

Dat Porsche het gewicht probeert te maskeren met actieve aerodynamica, keramische remmen en een hyperintelligent onderstel, is duidelijk. Maar of dat de essentie van de 911 bewaart, blijft een open vraag. De Turbo S is vandaag de snelste en meest geavanceerde 911 ooit – maar ook de zwaarste.

Belangrijkste kenmerken

• Vermogen: 701 pk

• Koppel: 800 Nm

• Motor: 3,6-liter zescilinder boxermotor + elektromotor

• Versnellingsbak: 8-traps PDK, vierwielaandrijving

• Gewicht: 1.736 kg

• 0-100 km/u: 2,4 s

• Topsnelheid: 320 km/u

• Nürburgring: 7:03