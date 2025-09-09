Skoda Vision O: break met stekker

Door: BV

Skoda heeft de Vision O voorgesteld. Dat is een concept voor een toekomstige elektrische break. Met de functionele versies van de Octavia en Superb scoort het merk immers bijzonder goed in dat segment. Dit studiemodel maakt duidelijk dat het die positie ook in de toekomst wil behouden

Van binnenuit ontworpen?

Volgens Skoda is de Vision O het eerste studiemodel dat volledig van binnenuit is ontwikkeld en dat er helemaal ‘vanuit de klant’ is gedacht. Marketingonzin, natuurlijk. Maar er is gekozen voor een minimalistisch interieur met 650 liter bagageruimte, een dun scherm over de volledige breedte van het dashboard net onder de voorruit (precies zoals bij de nieuwe BMW iX3) en een nieuwe bedieningsarchitectuur.

De Vision O introduceert ook Bio-Adaptive Lighting, dat het interieurlicht aanpast aan het dagritme, en enkele nieuwe 'Simply Clever'-snufjes zoals een draagbare speaker en een geïntegreerde koelkast.

AI en circulariteit

Digitale assistent Laura krijgt in de Vision O een prominentere rol en moet met behulp van AI routes plannen, informatie delen en taken ondersteunen. Spraaktechnologie wordt door automerken intussen al 20 jaar gepromoot, maar werkt nog altijd niet behoorlijk. Nog iets dat nauwelijks functioneert: autonoom rijden. Skoda voorziet het ook hier weer, al blijft de toepassing beperkt tot specifieke omstandigheden.

Tegenwoordig een must: het concept legt veel nadruk op duurzaamheid. Materialen uit hernieuwbare bronnen en gerecycleerde componenten krijgen een plaats in het interieur. Zelfs restafval van leder en plantaardige vezels worden verwerkt. Dat past in het bredere circulaire verhaal.

Nieuwe designtaal

Uiterlijk evolueert de Vision O naar de volgende fase van Skoda’s Modern Solid-stijl. Strakke lijnen, een Tech-loop-grille (wat dat ook moge betekenen) en een aerodynamisch optimaliseerde koets moeten tegelijk robuuster en efficiënter ogen. Actieve luchtgeleiding, vlakke deurhendels en speciale velgen zijn duidelijk ontworpen met de actieradius in gedachten. Het lichtconcept – met Cyber Lights, een verlicht logo en schuivende koplampmodules – moet vooral spectaculair ogen.

Productieperspectief

Een seriemodel op basis van deze Vision O wordt pas in het volgende decennium verwacht en zal gebaseerd zijn op een nieuwe VW Group-architectuur.