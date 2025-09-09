Concept Three: Hyundai zet eerste stap naar compacte elektrische Ioniq

Door: BV

Het Autosalon van München is een autobeurs voor ongeveer tien procent van de markt. Dat wil zeggen - voor de kopers van elektrische auto’s. Die aandrijfvorm domineert de nieuwe marktintroducties. De nieuwe Renault Clio is een zeldzame uitzondering. En op vlak van concept cars, valt aan de stekker al helemaal niet te ontsnappen.

Voorbode compacte elektrische Hyundai voor Europa

Hyundai doet z’n duit in het zakje door de Concept Three voor te stellen. Dat studiemodel werpt een blik op een toekomstige compacte EV die binnen het Ioniq-submerk moet passen. Het model doet wat denken aan de Veloster van enige tijd geleden. Die eigenzinnige Coupé is inmiddels in Europa niet meer verkrijgbaar.

De Concept Three is 4,29 meter lang, 1,94 meter breed en 1,43 meter hoog, met een wielbasis van 2,72 meter. Vroeger was het daarmee een middenklasser, maar omdat auto’s steeds groter worden, wordt dit model nu al weggezet als een auto voor het B-segment. Compact, dus. Alles is relatief.

Qua design introduceert Hyundai de designtaal ‘Art of Steel’, die vloeiende oppervlakken en scherpe lijnen combineert. Het koetswerk krijgt een Aero Hatch-profiel met een aflopende daklijn en verticale achterklep, wat aerodynamische efficiëntie moet koppelen aan bruikbaarheid. De bekende Pixel-verlichting is ook hier aanwezig, vooraan en achteraan. Opvallende details zijn de citroengele ruiten en wielen.

Door een gele bril

Het interieur is uitgevoerd in gele en grijze tinten en moet rust en eenvoud uitstralen. Hyundai spreekt over een ‘Furnished Space’, waarbij zachte volumes en intuïtieve indelingen voor een ontspannen sfeer zorgen. Er zijn bovendien modulaire widgets waarmee gebruikers de auto kunnen personaliseren. Daarnaast maakt de conceptwagen gebruik van gerecycleerde en duurzame materialen zoals textiel uit oceaanafval. Ook dat is tegenwoordig een must.

De Concept Three is voorlopig een designstudie en Hyundai geeft geen details over aandrijflijn of batterijcapaciteit. Het merk benadrukt wel dat compacte EV’s een belangrijk onderdeel zullen vormen van de elektrificatiestrategie. Met 21 elektrische modellen, wil het merk tegen 2030 in elk segment aanwezig zijn.