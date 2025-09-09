Ferrari Testarossa is terug: plug-in hybride met 1.050pk

Door: BV

Ferrari haalt de legendarische naam Testarossa weer van onder het stof. Dit nieuwe model - dat voluit 849 Testarossa heet - volgt de SF90 Stradale op. Hij heeft een V8, maar ook drie elektromotoren.

Erfgoed én evolutie

Met de Testarossa plaatst Ferrari een van zijn meest legendarische namen opnieuw op de bips van een productiemodel. Ooit verwees het naar de roodgelakte kleppendeksels van de racewagens uit de jaren ’50 en later naar de iconische twaalfcilinder van de jaren ’80. Vandaag staat het label voor een plug-in hybride berlinetta die tegelijk de SF90 Stradale overtreft en de toekomst van de V8-lijn veilig moet stellen. Want zonder elektrische hulp om de CO2-uitstoot te drukken is die ten dode opgeschreven. In Europa, tenminste.

Motorisch geweld

Centraal achterin ligt een volledig herziene 4.0 V8 twin-turbo, nu goed voor 830 pk – een toename van 50 pk ten opzichte van de SF90. Daarbij komen nog drie elektromotoren (één achter, twee op de vooras) die samen 220 pk bijdragen. Het systeemvermogen komt zo uit op 1.050 pk. Dankzij de vierwielaandrijving met torque vectoring moet de acceleratie nog brutaler aanvoelen. Ferrari claimt bovendien de beste vermogen-gewichtsverhouding ooit voor een productie-Ferrari.

Race-techniek op de weg

De 849 Testarossa debuteert met ABS Evo, een verder verfijnd brake-by-wire systeem, en de nieuwe FIVE-controller die alle elektronische rijhulpen aanstuurt. De actieve spoiler en de hertekende aerodynamica zorgen voor 415 kilo neerwaardse druk bij 250 km/u, een winst van 25 kg tegenover de SF90. Dat moet niet alleen de grip verbeteren, er wordt ook meer lucht voorbij de motor en de remmen geleid om de koeling ervan te verbeteren.

Vorm en functie

Qua design combineert de 849 Testarossa scherpe geometrische lijnen met invloeden uit de Sport Prototypes van de jaren ’70. Ferrari zelf noemt het een futuristisch, maar tijdloos design. Binnenin werd de cockpit nog sterker rond de bestuurder gebouwd.

En de prijs?

Met deze 849 Testarossa verlegt Ferrari opnieuw de lat voor zijn hybride supersportwagens. Het model moet de kloof dichten tussen de meer toegankelijke V8’s en de exclusieve V12’s. De marktintroductie volgt in 2026, prijzen zijn nog niet bekend maar dat gaat tegenwoordig gauw richting een half miljoen.

Ferrari 849 Testarossa 2025 - Technische gegevens

Hybride aandrijflijn

Maximaal vermogen: 1.050 pk

Interne verbrandingsmotor

Lay-out: Twin-turbo V8, dry sump

Twin-turbo V8, dry sump Cilinderinhoud: 3.990 cc

3.990 cc Boring x slag: 88 x 82 mm

88 x 82 mm Maximaal vermogen: 830 pk @ 7.500 tpm

830 pk @ 7.500 tpm Maximumkoppel: 842 Nm @ 6.500 tpm

842 Nm @ 6.500 tpm Maximaal toerental: 8.300 tpm

8.300 tpm Compressieverhouding: 9,54:1

9,54:1 Specifiek vermogen: 208 pk/l

Elektrisch systeem

Maximaal vermogen in eDrive-modus: 163 pk

163 pk Accucapaciteit: 7,45 kWh

7,45 kWh Elektrisch rijbereik (WLTP): 25 km

Afmetingen en gewichten

Lengte: 4.718 mm

4.718 mm Breedte: 2.304 mm

2.304 mm Hoogte: 1.225 mm

1.225 mm Wielbasis: 2.650 mm

2.650 mm Wielspoor voor/achter: 1.678 / 1.673 mm

1.678 / 1.673 mm Leeggewicht: 1.570 kg*

1.570 kg* Gewichts/vermogen-verhouding: 1,5 kg/pk

1,5 kg/pk Gewichtsverdeling: 50/50

50/50 Tankinhoud: 68 liter

68 liter Kofferinhoud: 74 liter

Banden en velgen

Voor: 265/35 R20 J9.5

265/35 R20 J9.5 Achter: 325/30 R20 J11.5

Remmen

Voor: 410 x 223 x 38 mm

410 x 223 x 38 mm Achter: 372 x 233 x 34 mm

Transmissie

Versnellingsbak: 8-traps F1 DCT (dubbele koppeling)

Elektronische besturing

Side Slip Control 9.0, TC, eDiff, SCM, FDE 2.0, EPS, FIVE, ABS Evo en performance EBD (op alle Manettino-modi).

Prestaties

Topsnelheid: >330 km/u

>330 km/u 0-100 km/u: 2,3 s

2,3 s 0-200 km/u: 6,35 s

6,35 s Remweg 100-0 km/u: 28,5 m

28,5 m Remweg 200-0 km/u: 108,0 m

Verbruik en emissies

Brandstofverbruik: Onder homologatie

Onder homologatie CO₂-uitstoot: Onder homologatie

* met optionele inhoud