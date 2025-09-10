Stellantis en Leapmotor lanceren B05: aanval op C-segment

Door: BV

Autoreus Stellantis heeft met z’n eigen merken (Alfa Romeo, Fiat, Opel, Lancia, Peugeot, Citroën…) niet veel te vertellen op de IAA Mobility in München. Maar het heeft wel grote plannen met Chinese partner Leapmotor. Het stelt daar de B05 voor. Een compacte elektrische hatchback die het straks moet opnemen tegen auto’s als de MG4 en Volkswagen ID.3. Het model - in China bekend als de Lafa 5 - komt volgend jaar naar Europa.

Met een lengte van 4,43 meter en een wielbasis van 2,74 meter positioneert hij zich pal in het C-segment. De B05 is een lage vijfdeurs en fungeert daarmee als alternatief voor de al verkrijgbare B10 crossover, die dezelfde technische basis deelt.

De styling sluit aan bij de andere Leapmotor-modellen, maar mikt duidelijk op Europese smaak. Zo zijn er donkere, doorlopende koplampen, frameloze portieren en een LED-strip achteraan die subtiele Porsche-invloeden verraadt. De versie die in München te zien was, viel extra op dankzij een felgele koetswerkkleur, zwarte accenten en 19-duimsvelgen.

Gekend platform

Officiële specificaties maakte Leapmotor nog niet bekend, maar het platform wordt geleend bij de gekende B10. Daarin ligt een elektromotor van 215 pk en kan gekozen worden uit twee batterijpakketten: 56,2 kWh of 67,1 kWh. Met die laatste haalt de B10 een WLTP-bereik van 434 kilometer; de hatchback zal vermoedelijk gelijkaardige prestaties en een vergelijkbare autonomie neerzetten.

Op Europese bodem moeide Stellantis zich met de ontwikkeling van het onderstel. Daardoor beschikt de B10 – en straks dus ook de B05 – over een multilink achterophanging en een 50:50-gewichtsverdeling. Zaken die doorgaans enkel bij duurdere modellen worden gezien.

Binnenin mag de B05 rekenen op een 14,6-inch infotainmentscherm dat draait op de Snapdragon 8155-chip en de nieuwste versie van Leap OS. Daarmee wil Leapmotor vermijden dat het in hetzelfde softwaremoeras belandt als sommige gevestigde merken.

Ultra-trim

Naast de gewone versie komt er ook een Ultra-trim, die nog dit jaar wordt voorgesteld. Die variant krijgt een agressiever stijlpakket met een uitgesproken splitter en een grotere achtervleugel.

Scherpe prijs gegarandeerd

De grotere B10 wordt in bepaalde Europese landen al vanaf €29.900 aangeboden. De B05 moet nog goedkoper worden, en daarmee meteen onder de prijs van de Volkswagen ID.3 duiken, die in Duitsland op €33.330 start. Betaalbare elektrische hatchbacks zijn schaars en Stellantis ruikt kansen.