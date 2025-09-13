Verfijnd logo voor nieuwe BMW's

Door: BV

BMW presenteerde in München de nieuwe iX3. Volgens Neue Klasse-filosofie. Lees: een design dat afstand neemt van de vaak karikaturale lijnen van de afgelopen tien jaar. En terwijl de discussie vooral ging over het grille- en lichtontwerp, gebeurde er nog iets dat bijna niemand opmerkte: ook het logo werd aangepakt. Ook hier verfijning. En die was nodig, want het merk had de afgelopen jaren ook daarmee eigenaardige dingen gedaan. Blauwe randen voor elektrische modellen of zelfs een extra design voor verjaardagsversies.

Strakker logo

Wie goed kijkt, ziet dat de binnenste chromen ring en de lijnen tussen de witte en zwarte vlakken verdwenen zijn. Het zwarte vlak loopt nu rechtstreeks rond de blauw-witte propeller, waardoor het strakker oogt. Ook de dikke letters zijn fijner geworden en de glans maakte plaats voor een matte afwerking.

Je zou bijna denken dat BMW stilaan inziet dat minder soms echt meer is. En dat het vorige logo wellicht eerder overdadig was. Hetzelfde gold voor de speciale anniversary badge, dat weinig meer was dan een marketinggimmick.

Het nieuwe logo debuteert op de nieuwe iX3, maar zal stilaan uitgerold worden naar andere modellen van het aanbod. En uiteindelijk zal het ook op andere communicatie, zoals uithangborden, het oude logo vervangen.