Volkswagen dumpt eigen naamstrategie en begint opnieuw

Door: BV

Volkswagen voert alweer een grote koerswijziging door in zijn elektrische afdeling. Eerder moest het merk al zijn designfilosofie hertekenen. Nu blijft zelfs de naamgeving niet overeind. Op de IAA Mobility - zeg maar het Autosalon van Duitsland - in München stelde het merk afgelopen week een nieuwe generatie modellen voor. Het motto: ‘True Volkswagen”. Ofwel: “we gaan weer normaal doen”.

ID-benaming verdwijnt

Tot nog toe kregen alle elektrische Volkswagens een ID.-prefix, gevolgd door een nummer. Dat systeem gaat de vuilnisbak in. Voortaan wordt de prefix gevolgd door een bekende naam. De nieuwe elektrische ID.Polo en ID.Polo GTI – voorlopig nog gecamoufleerd op de beurs – geven de richting aan. Ook andere bekende namen zullen voortaan rechtstreeks worden overgedragen naar EV’s. Met andere woorden: de Golf en Passat van de toekomst worden elektrisch, maar behouden hun naam.

Volkswagen zegt dat de wijziging deel uitmaakt van een bredere strategie om herkenbaar design, eenvoud in bediening en een betere prijs-prestatieverhouding centraal te zetten. In de praktijk betekent het vooral dat de marketing van de voorbije jaren alweer moet worden herschikt.

Nieuwe instap-EV’s

Naast de Polo EV komt er ook een ID.CROSS Concept, een compacte SUV die nagenoeg productierijp oogt, en het instapmodel ID.EVERY1, dat in de toekomst een vanafprijs van 20.000 euro krijgt. Tegen 2026 moeten vier kleine en compacte EV’s het gamma versterken.

Ondertussen: nog steeds verbrandingsmotoren

Ondanks de elektrische focus brengt VW op de beurs ook een nieuwe generatie van de T-Roc mee. Die vult samen met de vernieuwde Tiguan, Tayron en Passat de conventionele line-up aan. Speciale modellen zoals de ID.3 GTX Fire+Ice moeten extra aandacht trekken.

Nog maar eens een nieuwe belofte

CEO Thomas Schäfer herhaalde in München de ambitie om Volkswagen tegen 2030 tot toonaangevende constructeur in het volumemarktsegment te maken. Dat moet lukken met “baanbrekende technologie” en een gamma dat tegelijk elektrisch en klassiek blijft. Een paar jaar geleden klonk die roep nog helemaal anders. Volkswagen liep de deur van de Europese Unie plat om elektrisch rijden zo snel mogelijk te laten verplichten, maar dat gaat voorlopig niet door. De vraag is intussen hoeveel geloofwaardigheid Wolfsburg nog overhoudt, na alweer een verplichte hertekening van de plannen.