Namaak-V8 en AI-testauto's: zo moet de elektrische Porsche Cayenne overtuigen

Door: BV

Met de kwaliteit van nieuwe auto’s gaat het al jaren de verkeerde kant uit. Uit de recentste cijfers van onderzoeksbureau J.D. Power blijkt dat het aantal klachten over nieuwe wagens blijft stijgen. Vooral op vlak van elektronica, lokken nieuwe producten veel kritiek uit. Ze zijn moeilijk te bedienen en hebben last van storingen.

Auto's testen is te duur geworden

Er wordt in de industrie volop bespaard op ontwikkeling en testen. Auto’s worden steeds sneller op de markt gebracht. Fouten corrigeren ze wel wanneer de klant als z’n auto heeft - met draadloze updates. Lichtend voorbeeld zijn merken als Tesla en Polestar. Auto’s die wellicht niet toevallig de lijst met probleemmerken aanvoeren…

De trend beperkt zich dus allerminst tot de fabrikanten van goedkope auto’s. Porsche laat nu ook weten dat het bij de ontwikkeling van de nieuwe, elektrische Cayenne maar liefst 120 fysieke prototypes overslaat. Ze worden vervangen door virtuele testritten met artificiële intelligentie. Zo stuurden ingenieurs digitale Cayennes over virtuele Nürburgring-ronden en door gesmuleerde stadsverkeer-scenario’s. Het is goedkoper, sneller en - zogezegd - beter. De ontwikkelingstijd werd op die manier met een vijfde ingekort. Porsche verpakt het allemaal als een voordeel voor de klant. Er waren natuurlijk nog fysieke testmodellen, die door zowel zand als sneeuw werden gejaagd, maar hun aantal was sterk beperkt.

Porsche in de problemen

Besparingen krijgen bij de fabrikant van SUV’s met sportief imago steeds meer aandacht. Het goudhaantje van de Volkswagen-groep kraait immers niet meer. Vorig jaar ging de winst van het merk in één klap zowat 90 (negentig!) procent onderuit. Hoofdreden? De elektrificatiestrategie van Porsche flopt. De elektrische Taycan boekt waardeverliezen die bij het merk nog nooit gezien zijn. Klanten en leasingsmaatschappijen houden er financiële katers aan over. De elektrische Macan lost verkoopsverwachtingen niet in en de elektrische opvolger van de Porsche Cayman en Boxster werd uitgesteld. Audi maakt er straks ook een eigen versie van in een poging om de kosten over meer exemplaren te spreiden. Intussen wordt onderzocht of die auto's niet toch een benzinemotor kunnen krijgen...

Nieuwe elektrische Porsche Cayenne is er eind dit jaar

Eind dit jaar maakt de elektrische Cayenne z’n debuut. Technisch gezien wordt het een uitgerokken versie van het Macan met een 800 volt elektrische installatie en een rijbereik tot 600km uit een 108kWh grote accu. Instapversies zullen 400pk sterk zijn, terwijl de ‘Turbo’ dubbel zo krachtig wordt. Een actieve luchtophanging en namaakgeluid dat een achtcilindermotor nabootst zullen alleszins van de partij zijn.