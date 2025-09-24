Nieuwe aandrijflijn voor MG HS combineert 225pk en laag verbruik

Door: BV

MG voegt een nieuwe aandrijflijn toe aan zijn populaire SUV-familie met de introductie van de HS Hybrid+. Het model volgt in de voetsporen van hybridevarianten van de MG3 en de ZS.

Aandrijflijn en prestaties

De aandrijving combineert een 1.5T-benzinemotor van 140pk met een elektromotor van 146 kW en een geïntegreerde generator. De compacte 1,8 kWh batterij zorgt voor de elektrische ondersteuning. Het systeemvermogen (het maximum dat beide motoren tegelijk opwekken) bedraagt 225 pk (165 kW). De sprint van 0 naar 100 km/u verloopt in dan 7,9 seconden, mede dankzij een vernuftige automatische transmissie die eerder al debuteerde op de stekkerhybride van dit model.

Ondanks de stevige prestaties blijft het verbruik beperkt tot 5,5 l/100 km (WLTP), met een bijhorende CO₂-uitstoot van 126 g/km. Het trekvermogen bedraagt 1.500 kg geremd, en op de dakrails kan tot 75 kg worden meegenomen.

Uitvoeringen en prijzen

De MG HS Hybrid+ verschijnt in twee uitvoeringen:

Comfort: vanaf €34.285

Luxury: vanaf €37.285

Zoals bij de andere modellen geldt een garantie van 7 jaar of 150.000 km.

Binnenruimte en comfort

De koffer biedt 507 liter laadruimte, aangevuld met meerdere opbergvakken in de cabine. Het digitale luik bestaat uit twee 12,3-inch schermen: een virtueel instrumentenpaneel met verschillende thema’s en modi, en een centraal infotainmentscherm met live navigatie, verkeersinformatie, Amazon Music, Android Auto en Apple CarPlay. De Luxury-versie krijgt extra uitrusting, waaronder een 360°-camera en draadloos opladen voor een compatibele smartphone.

Standaarduitrusting omvat onder meer LED-koplampen, parkeersensoren achter, verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels, een elektrisch verstelbare bestuurderszetel, airconditioning en keyless entry.