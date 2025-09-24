Bentley zet rem op elektrificatie, haalt benzine terug

Door: BV

Het is niet meer dan enkele jaren geleden dat grote automerken een snelle ommezwaai naar geheel elektrisch autorijden aankondigden. Het leek wel op een opbod. Volvo (aangepord door de Chinese eigenaars), Mercedes, Ford, Volkswagen (door dieselgate eigenlijk de aanstokers van de EV-hetze)… allemaal riepen ze dat ze binnen tien jaar alleen nog elektrische auto’s zouden verkopen.

De zoveelste koerswijziging

Die grote woorden moeten ze nu allemaal inslikken. De volumemerken waren eerst. Intussen volgen ook de luxemerken. Vandaag is het de beurt aan Bentley. De Britten hadden eerst 2030, daarna 2035 als horizon voor een volledig elektrisch gamma. Maar dat plan is van tafel. Er komt wel een eerste EV in 2026, maar Bentley zal ook in het volgende decennium nog gewoon benzinewagens bouwen. "We gaan all-in op elektrisch," klonk het nog geen drie jaar geleden.

De reden is steeds dezelfde: de markt zit niet mee. En al helemaal niet in de regio’s waar Bentley sterk staat. Noord-Amerika en het Midden-Oosten hebben geen trek in elektrische luxesloepen, en ook in Europa stokt de vraag.

CEO Frank-Steffen Walliser wijst fijntjes naar zusterbedrijven Audi en vooral Porsche. De merken delen platformen, aandrijflijnen en ontwikkeling. En omdat Porsche compleet vastloopt met zijn elektrificatiestrategie, moet Bentley zogezegd mee in de pas. Het grootste zorgenkind is de Taycan. Die Porsche heeft inmiddels een barslechte reputatie, kampt met astronomische waardeverliezen en verkoopt onder de verwachtingen. En nieuwe elektrische Porsche’s (lees: de elektrische Macan) vergaat het weinig beter. Bentley kan zich een vergelijkbaar scenario niet permitteren.

Meer benzine en plug-in hybride

Wat betekent dat concreet? De volgende generaties van de Bentayga, Continental en Flying Spur krijgen opnieuw benzinevarianten. Tegelijk gaat Bentley vanaf 2026 wel elk jaar een nieuw plug-in of elektrisch model lanceren. De eerste wordt een elektrische crossover – een Urban SUV – maar daar stopt het niet. Verwacht ook hybride topmodellen. Zo komt er een nieuwe Continental Supersports, met een plug-in aandrijflijn die de gekende 4.0-liter V8 combineert met een elektromotor en een forse batterij van 25,9 kWh. Samen goed voor meer dan 770 pk.