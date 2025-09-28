Vanaf 1 oktober lager forfait voor thuisladen elektrische bedrijfswagen

Door: BV

Het forfait waarmee werkgevers het thuis opladen van elektrische bedrijfswagens kunnen terugbetalen, gaat in het vierde kwartaal van 2025 voor het eerst omlaag. Sinds 1 januari bestaat er een forfaitaire regeling als alternatief voor terugbetaling op basis van de werkelijke elektriciteitskosten. De regeling was oorspronkelijk tijdelijk tot eind 2025, maar werd in juni bestendigd en blijft dus gelden.

De fiscus geeft in principe de voorkeur aan een terugbetaling volgens de reële kostprijs per laadbeurt. In de praktijk is dat voor werkgevers vaak moeilijk uitvoerbaar, omdat het exact bepalen van de thuislaadkosten per werknemer complex is. Elektriciteitstarieven zijn ondoorzichtig. Daarom kan gekozen worden voor een forfait dat per kwartaal wordt vastgelegd en een maximumtarief vormt. Wie dat wil, kan nog altijd de werkelijke elektriciteitskosten blijven vergoeden.

Het gemiddelde kwartalequivalent van het forfait wordt berekend op basis van de boordtabellen met stroomprijzen die de federale energieregulator CREG maandelijks publiceert. Daarbij telt ook de woonplaats van de werknemer, want de prijs varieert per gewest.

Vanaf 1 oktober (Q4 2025) gelden de volgende maximumbedragen:

- Vlaanderen: 30,70 cent/kWh

- Brussel: 33,56 cent/kWh

- Wallonië: 34,57 cent/kWh

De nieuwe kwartalenveloppe weerspiegelt de recente evolutie van de elektriciteitsprijzen en vervangt de tarieven die eerder dit jaar van kracht waren. Werkgevers die het forfait toepassen, vergoeden tot het vastgelegde maximum per effectief thuis geladen kilowattuur. De keuze tussen forfait en werkelijke kosten gebeurt op werkgeversniveau; voor werknemers verandert er aan de praktische werkwijze niets zolang de onderneming haar beleid niet aanpast.